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18:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У 10 представителей клубов бундеслиги выявлен коронавирус

Немецкая футбольная лига (DFL) сообщила о результатах тестирования на коронавирус в клубах.

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Сообщается, что в рамках первой волны тестирования было проведено 1724 теста в клубах первой и второй бундеслиги. Тестировались как игроки, так и другие работники клубов. Было выявлено десять случаев заражения вирусом.

На этой неделе будет проведена вторая волна тестов. О ее результатах станет известно позднее. Если новых положительных результатов не будет, клубы смогут возобновить групповые тренировки. Далее планируется, что у игроков будет возможность добровольно пройти тестирование, а после возобновления командных тренировок футболистов будут тестировать дважды в неделю.

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 3 590 590 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 249 014 человек умерли, выздоровел — 1 165 871.

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17:59 (мск)© Piter.tv
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