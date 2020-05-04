«Зенит» или «Локо»? Кому в РПЛ нужен Денис Черышев

Источник: AFP 2020

По информации Superdeporte, «Валенсия» может расстаться сразу с несколькими игроками, включая нападающего сборной России Дениса Черышева. Контракт 29-летнего футболиста с «летучими мышами» действует еще два года — до 30 июня 2022-го, а его стоимость оценивается в 4,8 миллиона евро (по версии Transfermarkt.de).

Российский паспорт в условиях лимита «8+17» в заявке, не слишком большая цена, опыт игры на высоком уровне (как в клубных турнирах, так и за сборную), сильные атакующие характеристики — все это делает Черышева привлекательным для клубов РПЛ.

Очевидными претендентами на Дениса представляются «Зенит» и «Локомотив»: во-первых, там могут произойти кадровые изменения, во-вторых, у этих клубов есть средства на покупку футболистов. «Спартак» и «Краснодар» кажутся полностью укомплектованными, а у ЦСКА и «Ростова» может не хватить денег на этот трансфер (при условии, что они не продадут лидеров).

Как Черышев играет за «Валенсию»? И кого он может заменить в «Зените» и «Локо»?

Игра в «Валенсии»: уклон на передачи

Основная проблема Дениса — травмы. Именно поэтому он проводит на поле не так много времени. Если принимать во внимание его последние пять сезонов в ла лиге, то только в одном из них Черышев сыграл больше 1000 минут. Это — сезон-2018/19, когда он выступал за «Валенсию» на правах аренды, после чего «летучие мыши» выкупили его у «Вильярреала».

Тогда Черышев занял третье место в команде по числу передач за 90 минут в чемпионате Испании (1,99), первое — по ожидаемым голевым передачам (7,97), пятое — по вкладу в развитие атак с учетом ударов и пасов под удар (12,49).

Теперь посмотрим на его статистику в «Валенсии» за последние два сезона (данные по чемпионату):

Источник: Спорт-Экспресс

Очевидны две проблемы: реализация своих моментов (xG выше, чем количество реальных голов), создание голевых ситуаций для партнеров, что было особенно заметно в прошлом сезоне (xA — почти восемь, а количество реальных передач — две). При этом Черышев явно нацелен на последнее. Чаще всего он играет левого вингера, а его отличительная характеристика — склонность к фланговым кроссам. Денис может быть полезен и в продвижении мяча — правда, скорее, на чужой половине поля. Отсюда — неплохие показатели xGChain и посредственные xGBuildup, не учитывающие завершающую стадию атаки.

«Зенит»: замена Дриусси?

Аргентинец — один из тех, кто может покинуть петербургский клуб этим летом. Во-первых, из-за нового лимита. Во-вторых, по причине интереса к нему со стороны других клубов. В таком случае Черышев станет идеальной заменой по позиции.

Сравним их статистику, взяв за основу предыдущий сезон Дениса в ла лиге, когда тот играл довольно-таки часто, и текущий — для Дриусси в РПЛ.

Источник: Спорт-Экспресс

Часть показателей — сопоставимы. Исключение составляют ожидаемые голевые передачи (xA), а также вклад в развитие атак. Черышев полезнее, если учитывать и завершающую стадию, Дриусси — если принимать во внимание начальную.

Но интересно не только это. Аргентинец — одно из слабейших звеньев «Зенита» в обороне, что было особенно заметно в матчах Лиги чемпионов. Давайте сравним его с Черышевым в этом компоненте (показатели по РПЛ и ла лиге):

Источник: Спорт-Экспресс

Форвард «Валенсии» смотрится несколько предпочтительнее: он чаще вступает в подкаты, а также реже бывает обыгран в результате дриблинга. Дриусси чуть лучше лишь в том, что допускает меньше фолов.

«Локомотив»: вместо Жоау Мариу?

Железнодорожники и так испытывают кадровые проблемы в линии нападения, где, по сути, остался один Эдер. Летом команду, очевидно, покинет Жоау Мариу, арендованный у «Интера». Вряд ли железнодорожники будут готовы заплатить 18 миллионов евро за его трансфер. Кроме того, могут уйти Миранчуки, к которым сохраняется интерес в Европе.

Сравним статистику Черышева с показателями Мариу и Антона Миранчука, который в этом сезоне чаще появлялся слева. Возьмем данные Дениса в текущем чемпионате Испании, поскольку игровое время в целом сопоставимо с тем, которое получают футболисты «Локо» в РПЛ.

Источник: Спорт-Экспресс

Миранчук выделяется как своим общим вкладом в развитие атак, так и показателями, характеризующими завершающую стадию: ударами и передачами под удар за 90 минут. Он создает больше моментов (3,25 xG) и ситуаций с возможными передачами (2,84 xA). Другое дело, что Антон может играть не только слева, но и справа, а также на позиции «десятки». Если предположить, что «Локомотив» покинет только Алексей Миранчук, то у главного тренера будет возможность подумать над размещением на поле его брата-близнеца.

С Мариу же Черышев в целом сопоставим. И здесь логичен вопрос: зачем тратить 18 миллионов евро, если за подобное же качество можно заплатить около 5, учитывая и новый лимит?

Что выберет Черышев?

— Думаю, пока еще не пришел момент играть в России. Чувствую, что у меня есть силы прогрессировать в сильных чемпионатах, — говорил Черышев в эфире программы «КраСава» в марте прошлого года. — В Испании я чувствую себя комфортно.

Здесь с Денисом можно согласиться. Подобное же говорит и Федор Смолов, отправившийся в аренду в «Сельту» из «Локо». Предположу, если у Черышева будут предложения из чемпионата Испании, он выберет именно ла лигу. В том числе и потому, что не нужно привыкать ни к языку, ни к игровому стилю, ни к стране в целом.

РПЛ — по-прежнему запасной вариант для продолжения карьеры Дениса. Наши клубы, очевидно, будут заинтересованы в нем. А вот он сам?