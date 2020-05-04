Футболисты «Слуцка» поздравили Слуцкого с днем рождения, раскачавшись на скамейке: видео
Футболисты белорусского клуба «Слуцк» решили оригинально поздравить с днем рождения главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
Футболисты белорусского клуба «Слуцк» решили оригинально поздравить с днем рождения главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
Игроки начали поздравление с раскачивания на скамейке, намекнув на знаменитую привычку специалиста качаться на кресле.
«Леонид Слуцкий, с Днем Рождения! Перенимаем только самое лучшее, галстук не покупали, но победили в выходные. Это видео для Вас!» — говорится в сообщении клуба в твиттере.
Ранее Слуцкого с 49-летием поздравил и «Рубин».
Напомним, в субботу возглавляющий турнирную таблицу чемпионата Белоруссии «Слуцк» победил минское «Динамо».