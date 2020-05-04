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21:58 (мск), источник: Sport24

Футболисты «Слуцка» поздравили Слуцкого с днем рождения, раскачавшись на скамейке: видео

Футболисты белорусского клуба «Слуцк» решили оригинально поздравить с днем рождения главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

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Игроки начали поздравление с раскачивания на скамейке, намекнув на знаменитую привычку специалиста качаться на кресле.

«Леонид Слуцкий, с Днем Рождения! Перенимаем только самое лучшее, галстук не покупали, но победили в выходные. Это видео для Вас!» — говорится в сообщении клуба в твиттере.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Слуцкого с 49-летием поздравил и «Рубин».

Напомним, в субботу возглавляющий турнирную таблицу чемпионата Белоруссии «Слуцк» победил минское «Динамо».

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