Футболисты «Слуцка» поздравили Слуцкого с днем рождения, раскачавшись на скамейке: видео

Игроки начали поздравление с раскачивания на скамейке, намекнув на знаменитую привычку специалиста качаться на кресле.

«Леонид Слуцкий, с Днем Рождения! Перенимаем только самое лучшее, галстук не покупали, но победили в выходные. Это видео для Вас!» — говорится в сообщении клуба в твиттере.