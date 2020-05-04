Экс-игрок «Шальке», признанный погибшим 4 года назад, оказался жив
В Германии обнаружен живым бывший игрок молодежной команды «Шальке» Хианник Камба. Считалось, что он погиб в автокатастрофе в Конго в 2016 году.
В Германии обнаружен живым бывший игрок молодежной команды «Шальке» Хианник Камба. Считалось, что он погиб в автокатастрофе в Конго в 2016 году.
На момент трагедии 29-летний Камба выступал за клуб «Хулс». Как сообщает Bild, четыре года спустя после своей предполагаемой смерти Камба вновь объявился на одном из предприятий Рурской области в Германии и даже обсуждал с коллегами свою «инсценированную смерть».
Этими слухами уже заинтересовалась страховая компания, поскольку жена Камба получила шестизначную сумму за смерть своего супруга. Теперь бывшего футболиста обвиняют в мошенничестве. Ведется расследование относительно подлинности документов, выданных в Конго по случаю смерти Камба.
Родители Камба бежали из Конго и перебрались в Германию, но позднее их депортировали, а Камба остался в стране, поскольку ему к тому моменту исполнилось 18 лет, и он был профессиональным футболистом.