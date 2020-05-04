Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.05
Рух
Городея
11
Футбол. Зарубежный
2.05
Динамо Мн
Слуцк
12
Футбол. Зарубежный
3.05
Белшина
Динамо Брс
03
Футбол. Зарубежный
3.05
Витебск
Славия М
23
Футбол. Зарубежный
3.05
БАТЭ
Неман
31
Футбол. Зарубежный
3.05
Шахтер С
Ислочь
40
Все события
Фоторепортажи
27Лучшие спортивные фото 2020 года
18Как бы выглядел футбол, если бы не было коронавируса
4 мая, источник: Sport24

Экс-игрок «Шальке», признанный погибшим 4 года назад, оказался жив

В Германии обнаружен живым бывший игрок молодежной команды «Шальке» Хианник Камба. Считалось, что он погиб в автокатастрофе в Конго в 2016 году.

Наверх

На момент трагедии 29-летний Камба выступал за клуб «Хулс». Как сообщает Bild, четыре года спустя после своей предполагаемой смерти Камба вновь объявился на одном из предприятий Рурской области в Германии и даже обсуждал с коллегами свою «инсценированную смерть».

Этими слухами уже заинтересовалась страховая компания, поскольку жена Камба получила шестизначную сумму за смерть своего супруга. Теперь бывшего футболиста обвиняют в мошенничестве. Ведется расследование относительно подлинности документов, выданных в Конго по случаю смерти Камба.

Родители Камба бежали из Конго и перебрались в Германию, но позднее их депортировали, а Камба остался в стране, поскольку ему к тому моменту исполнилось 18 лет, и он был профессиональным футболистом.

Читайте также
Шальке-04
НовостиМатчиСоставСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Дочь Кафельникова: «Закрылась бы с Путиным на месяц карантина...»
Первый секс-символ русского тенниса. За что полюбили Курникову
«Зенит» или «Локомотив»? Кому в РПЛ нужен Денис Черышев
Губерниев прокомментировал скандальные высказывания Шалимова
Семак: «Зенит» прислал контракт, по которому у меня есть вопросы
Олег Тактаров высказался об отношении к семье Нурмагомедовых
Футбольные звезды, которых могут продать из-за кризиса (фото)
Клуб НХЛ подписал контракт с российским вратарем
Мирча Луческу считает, что «Зенит» не сможет оставить Кокорина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь