Экс-игрок «Шальке», признанный погибшим 4 года назад, оказался жив

На момент трагедии 29-летний Камба выступал за клуб «Хулс». Как сообщает Bild, четыре года спустя после своей предполагаемой смерти Камба вновь объявился на одном из предприятий Рурской области в Германии и даже обсуждал с коллегами свою «инсценированную смерть».

Этими слухами уже заинтересовалась страховая компания, поскольку жена Камба получила шестизначную сумму за смерть своего супруга. Теперь бывшего футболиста обвиняют в мошенничестве. Ведется расследование относительно подлинности документов, выданных в Конго по случаю смерти Камба.