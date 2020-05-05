Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.05
Рух
Городея
11
Футбол. Зарубежный
2.05
Динамо Мн
Слуцк
12
Футбол. Зарубежный
3.05
Белшина
Динамо Брс
03
Футбол. Зарубежный
3.05
Витебск
Славия М
23
Футбол. Зарубежный
3.05
БАТЭ
Неман
31
Футбол. Зарубежный
3.05
Шахтер С
Ислочь
40
Все события
Фоторепортажи
16Как дрались, когда Хабиб Нурмагомедов пошел в школу
15Молодые армейцы. Вы помните Березуцких, Семака и других звезд ЦСКА такими?
09:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Смолов вернулся в Испанию

Нападающий «Сельты» Федор Смолов вернулся в Испанию, сообщает в своем Twitter журналист Виктор Лопес.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Россиянин две недели проведет в самоизоляции и только затем приступит к тренировкам.

— Подтверждаю, что оен уже прибыл. Это действительно был его самолет, — написал Лопес.

Игрок сборной России в начале апреля покинул Испанию и улетел на родину, чтобы во время пандемии коронавируса находиться с семьей.

Спортсмены в Испании получили разрешение возобновить тренировки с 4 мая. С 5 по 7 мая футболисты пройдут тестирование на коронавирус, а через 48 часов смогут приступить к занятиям.

«Сельта» арендовала Смолова у «Локомотива» в начале года. За клуб из Виго он провел 6 матчей и забил 1 гол.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Сельта
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева
«Сделал КТ легких — пневмония...» Как я случайно узнал, что заболел коронавирусом
«Зенит» или «Локомотив»? Кому в РПЛ нужен Денис Черышев
Губерниев прокомментировал скандальные высказывания Шалимова
Семак: «Зенит» прислал контракт, по которому у меня есть вопросы
Человек-гора из «Игры престолов» проведет бой с силачом
Футбольные звезды, которых могут продать из-за кризиса (фото)
Криштиану Роналду вернулся в Турин
Буре попал в рейтинг игроков НХЛ, обделенных наградами
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь