«Фенербахче» работает над трансфером Езила

По информации источника, клуб из Стамбула — главный претендент на 31-летнего немца. Сообщается, что переход Езила в «Фенербахче» может состояться после того, как у игрока закончится контракт с «Арсеналом» — летом 2021-го года, однако турецкий клуб пытается договориться о приходе игрока уже сейчас.