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12:18 (мск), источник: ТАСС

Чемпион НБА Тони Паркер подтвердил, что станет президентом футбольного клуба «Лион»

ТАСС, 5 мая. Четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Сан-Антонио» Тони Паркер станет президентом французского футбольного клуба «Лион» в 2023 году. Об этом сообщил Паркер, комментарий которого приводит портал The Undefeated.

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Источник: Reuters

В апреле нынешний президент «Лиона» 71-летний Жан-Мишель Ола заявил, что готов передать свои полномочия Паркеру в 2023 году. 37-летний Паркер является президентом французского баскетбольного клуба «Вийёрбан», который базируется в пригороде Лиона.

«Это правда и честь для меня. Я никогда не думал, что подобное случится со мной, это огромная возможность. “Лион” — одна из 50 лучших команд в мире, у них одна из лучших структур с огромным бюджетом. Это прекрасная возможность вырасти и получить один из лучших продуктов», — сказал Паркер.

Помимо четырех чемпионских титулов в НБА (2003, 2005, 2007, 2014), Паркер шесть раз принимал участие в Матче звезд НБА (2006, 2007, 2009, 2012−2014), в 2007 году он был выбран самым ценным игроком финальной серии. В составе сборной Франции Паркер выиграл чемпионат Европы в 2013 году, а также стал серебряным (2011) и бронзовым (2005, 2015) призером европейских первенств. Помимо «Сан-Антонио», французский разыгрывающий выступал в НБА за «Шарлотт», где завершил игровую карьеру в 2019 году.

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