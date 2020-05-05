Чемпион НБА Тони Паркер подтвердил, что станет президентом футбольного клуба «Лион»

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В апреле нынешний президент «Лиона» 71-летний Жан-Мишель Ола заявил, что готов передать свои полномочия Паркеру в 2023 году. 37-летний Паркер является президентом французского баскетбольного клуба «Вийёрбан», который базируется в пригороде Лиона.

«Это правда и честь для меня. Я никогда не думал, что подобное случится со мной, это огромная возможность. “Лион” — одна из 50 лучших команд в мире, у них одна из лучших структур с огромным бюджетом. Это прекрасная возможность вырасти и получить один из лучших продуктов», — сказал Паркер.