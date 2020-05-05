Футбол возвращается. Уже есть даты ближайших матчей в Европе
Хорошие новости как тенденция.
Хорошие новости как тенденция.
Больше всего угнетает неопределённость. Непонятно, когда можно будет гулять в парке. Непонятно, когда возобновятся нормальные футбольные лиги (Беларусь, без обид). Ещё недавно мы гадали, на какой срок замерла жизнь — то ли на несколько недель, то ли на несколько месяцев, а то и более страшные мысли лезли в голову. Однако теперь, кажется, мы видим первые позитивные новости.
Китай уже приходит в норму. Халк и другие легионеры вернулись в страну и тренируются. Причём не дома, а на поле. Правда, не все иностранцы успели добраться до Китая, пока границы не закрылись в полночь 27 марта. Местные власти боятся возвращения вируса
Возвращаются легионеры и в европейских лигах. Например, в Англии и Испании. Например, Фёдор Смолов уже в Виго. Единственное, ему (как и другим) предстоит пройти двухнедельный карантин. Хотя он точно успеет потренироваться с командой до возобновления чемпионата Испании. Ожидается, что матчи начнутся примерно через четыре недели.
Об этом торжественно объявил
«Мы вернулись» — исчерпывающий пост «Бенфики» в соцсетях. Вроде видео с обычного занятия, но это точно самая долгожданная тренировка для клуба в этом сезоне.
Впрочем, португальцы будут не первыми в Европе, кто возобновит чемпионат. Датчане и поляки планируют начать 29 мая, чехи — 25 мая, а Бундеслига хочет вернуться уже 15 мая. У немцев всё решится 6-го числа на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель с министрами (возобновление сезона в Бундеслиге вынесено отдельным пунктом повестки, потому что лига предоставляет большое количество рабочих мест).
Что касается Англии, то АПЛ заявила о намерении доиграть сезон. Клубам сообщили, что это будет сделано на нейтральных полях. Как это будет выглядеть, пока непонятно. Появляется информация о матчах на «Уэмбли» и даже в Австралии! Последнее звучит дико, но
В России же ситуация неоднозначная. В отличие от многих европейских лиг, у нас пока нет решения относительно возобновления либо досрочного завершения чемпионата. Рассматриваются оба варианта (и в обоих — без переходных матчей). По словам генсека РФС Александра Алаева, единственный реалистичный вариант возобновления — с 1 июня начать тренировки, а с 28-го — матчи. По требованию УЕФА все чемпионаты должны быть завершены к 3 августа.