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13:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Футбол возвращается. Уже есть даты ближайших матчей в Европе

Хорошие новости как тенденция.

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Больше всего угнетает неопределённость. Непонятно, когда можно будет гулять в парке. Непонятно, когда возобновятся нормальные футбольные лиги (Беларусь, без обид). Ещё недавно мы гадали, на какой срок замерла жизнь — то ли на несколько недель, то ли на несколько месяцев, а то и более страшные мысли лезли в голову. Однако теперь, кажется, мы видим первые позитивные новости.

Китай уже приходит в норму. Халк и другие легионеры вернулись в страну и тренируются. Причём не дома, а на поле. Правда, не все иностранцы успели добраться до Китая, пока границы не закрылись в полночь 27 марта. Местные власти боятся возвращения вируса из-за приезжих. Кстати, Халк и Оскар прилетели за 11 минут до закрытия границ — оказались на КПП 26 марта в 23:49! По словам Халка, в Китае теперь всё работает в обычном режиме, в том числе рестораны. По ним бразилец явно соскучился.

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Возвращаются легионеры и в европейских лигах. Например, в Англии и Испании. Например, Фёдор Смолов уже в Виго. Единственное, ему (как и другим) предстоит пройти двухнедельный карантин. Хотя он точно успеет потренироваться с командой до возобновления чемпионата Испании. Ожидается, что матчи начнутся примерно через четыре недели.

В соседней Португалии уже есть конкретная дата возобновления лиги — 30 мая.

Об этом торжественно объявил премьер-министр страны Антониу Кошта (речь идёт о матчах без зрителей). Кубок тоже закончат — там остался лишь финальный матч между «Порту» и «Бенфикой». Обе команды с понедельника (4 мая) возобновили тренировки. На них игроки приехали в медицинских масках, перед занятием померили температуру и дезинфицировали руки. Предварительно все футболисты сдали тест на коронавирус.

«Мы вернулись» — исчерпывающий пост «Бенфики» в соцсетях. Вроде видео с обычного занятия, но это точно самая долгожданная тренировка для клуба в этом сезоне.

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Впрочем, португальцы будут не первыми в Европе, кто возобновит чемпионат. Датчане и поляки планируют начать 29 мая, чехи — 25 мая, а Бундеслига хочет вернуться уже 15 мая. У немцев всё решится 6-го числа на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель с министрами (возобновление сезона в Бундеслиге вынесено отдельным пунктом повестки, потому что лига предоставляет большое количество рабочих мест).

В Италии с этой недели разрешены индивидуальные тренировки. С 18 мая — командные. Все 20 клубов единогласно проголосовали за то, чтобы доиграть сезон, чего уже не случится во Франции, Нидерландах, Аргентине и, судя по всему, Бельгии.

Что касается Англии, то АПЛ заявила о намерении доиграть сезон. Клубам сообщили, что это будет сделано на нейтральных полях. Как это будет выглядеть, пока непонятно. Появляется информация о матчах на «Уэмбли» и даже в Австралии! Последнее звучит дико, но какой-то смысл в этом есть. В Австралии за всё время было зафиксировано лишь 6822 случая заболевания коронавирусом (причём 5849 человек уже вылечились).

В России же ситуация неоднозначная. В отличие от многих европейских лиг, у нас пока нет решения относительно возобновления либо досрочного завершения чемпионата. Рассматриваются оба варианта (и в обоих — без переходных матчей). По словам генсека РФС Александра Алаева, единственный реалистичный вариант возобновления — с 1 июня начать тренировки, а с 28-го — матчи. По требованию УЕФА все чемпионаты должны быть завершены к 3 августа.

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