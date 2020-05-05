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13:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клуб «Эрцгебирге» ушел на карантин из-за положительного теста на COVID-19

Футболисты, тренеры и сотрудники «Эрцгебирге» ушли на карантин из-за положительного теста на наличие коронавирусной инфекции нового типа у одного из членов команды, сообщается на сайте немецкого клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Эрцгебирге» выступает во второй немецкой бундеслиге.

«Все футболисты, а также тренеры теперь находятся на домашнем карантине. Причиной такого решения является положительный результат на COVID-19 у одного из членов команды, который был получен после второй серии тестов. “Эрцгебирге” находится в тесном контакте с органами здравоохранения и подробно проинформировал их об этом случае. Внутренний карантин продлится до четверга», — говорится в заявлении клуба.

Футбольные соревнования в Германии приостановлены из-за пандемии коронавируса с середины марта.

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