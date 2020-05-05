Клуб «Эрцгебирге» ушел на карантин из-за положительного теста на COVID-19

«Все футболисты, а также тренеры теперь находятся на домашнем карантине. Причиной такого решения является положительный результат на COVID-19 у одного из членов команды, который был получен после второй серии тестов. “Эрцгебирге” находится в тесном контакте с органами здравоохранения и подробно проинформировал их об этом случае. Внутренний карантин продлится до четверга», — говорится в заявлении клуба.