Клуб «Эрцгебирге» ушел на карантин из-за положительного теста на COVID-19
Футболисты, тренеры и сотрудники «Эрцгебирге» ушли на карантин
Футболисты, тренеры и сотрудники «Эрцгебирге» ушли на карантин
«Эрцгебирге» выступает во второй немецкой бундеслиге.
«Все футболисты, а также тренеры теперь находятся на домашнем карантине. Причиной такого решения является положительный результат на COVID-19 у одного из членов команды, который был получен после второй серии тестов. “Эрцгебирге” находится в тесном контакте с органами здравоохранения и подробно проинформировал их об этом случае. Внутренний карантин продлится до четверга», — говорится в заявлении клуба.
Футбольные соревнования в Германии приостановлены