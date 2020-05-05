Шейхи строят в «Ньюкасле» топ-клуб. Позвали Почеттино, собираются купить Коутиньо и Бэйла

Сделка по приобретению «Ньюкасла» Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии — главная тема в английском футболе в последний месяц (наряду с возможным возобновлением чемпионата). Несмотря на обвал цен на нефть, принц Мухаммед бин Салман (главный человек в стране) решил вложиться в английский клуб для укрепления связей в Европе.

В данный момент АПЛ занимается ратификацией сделки по договору купли-продажи. Нынешний владелец «Ньюкасла» Майкл Эшли уже получил невозвратный залог в 17 млн фунтов, а в случае успешного завершения сделки заработает еще около 300 млн, а на летнее трансферное окно «Ньюкаслу» выделят порядка 200 млн евро. Тем не менее, сделка не такая уж однозначная.

Международная правозащитная организация Amnesty International советует обратить внимание на «ужасающую ситуацию с правами человека в Саудовской Аравии». По мнению компании, Бин Салман пытается воспользоваться престижем АПЛ и страстью болельщиков «Ньюкасла», чтобы обелить свою репутацию.

Жена убитого в 2018 году журналиста Джамала Хашогги осудила покупку «Ньюкасла» Бин Салманом. Дженгиз жестко критиковал режим принца и называл его авторитарным. Именно Салмана считают виновным в организации убийства журналиста.

Катарский медиахолдинг beIN Sports также пытается заблокировать сделку. Дело в том, что в Саудовской Аравии действует платформа beoutQ, которую beIN счиает пиратской. Она нелегально транслирует матчи АПЛ и, по мнению beIN, «потенциальный покупатель “Ньюкасла” нанес огромный коммерческий ущерб клубам АПЛ». Гендиректор beIN Sports намекает на отказ от пролонгирования истекающего в 2021 году контракта с АПЛ, если лига не заблокирует покупку «Ньюкасла». В таком случае АПЛ потеряет порядка 650 млн фунтов.

Однако пока что все идет к завершению сделки. Мохаммед Бин Салман станет самым богатым владельцем футбольного клуба АПЛ в истории. Состояние шейха Мансура («Манчестер Сити») оценивается в 26,4 млрд евро, Романа Абрамовича («Челси») — в 11,5 млрд, Стэна Кронке («Арсенал») — в 8. Состояние Мухаммеда бин Салмана — 298,8 млрд евро.

Главная цель «Ньюкасла» — назначение нового тренера. Первый в списке кандидатов — Маурисио Почеттино.

Уже известно, что аргентинцу предложат зарплату в 19 млн фунтов в год. Если договориться не удастся, «сороки» попробуют вернуть Рафаэля Бенитеса (сейчас тренирует в Китае), который работал с клубом с 2016 по 2019 год. Третий в списке — тренер «Фламенго» Жорже Жезуш, недавно взявший Кубок Либертадорес и золото чемпионата Бразилии.

Но в приоритете, конечно же, Почеттино. По слухам, одним из условий прихода Маурисио является подписание Филиппе Коутиньо. «Ньюкасл» уже ведет предварительные переговоры, и, по информации источника, сумма трансфера составит порядка 87 млн евро. В плюсе окажутся все — «Ньюкасл» обзаведется звездой, «Барса» сольет за хорошую сумму неликвидный товар, а Коутиньо получит шанс на возобновление карьеры в АПЛ.

Еще одна цель «Ньюкасла» — засидевшийся в «Реале» Гарет Бэйл. Опять же, валлиец готов на трансфер только при условии, что команду возглавит Почеттино. К тому же, клуб сможет платить Бэйлу примерно ту же зарплату, что он получает на данный момент в «Реале» (порядка 20 млн евро в год).

«Если он придет, это будет первым знаком от владельцев игрокам, что клуб всерьез берется за дело, — уверен Димитар Бербатов. — Если Почеттино придет в “Ньюкасл”, топ-игроки гораздо серьезнее отнесутся к предложению клуба. Слышал, что в клуб сватают Гарета Бэйла. Уверен, что “Ньюкасл” запланировал перестройку с приглашением ряда звезд. Главным фактором для Почеттино будут средства на новых футболистов».

Начались переговоры по переходу из «Наполи» Калиду Кулибали. Сенегальцу предложат контракт на 12 млн евро в год, а неаполитанцам — 80 млн компенсации. Рассматривается и вариант с подписанием из «Бетиса» Набиля Фекира и Донни ван де Бека из «Аякса».

В полузащиту «Ньюкасл» рассчитывает выписать Артуро Видаля. На днях стало известно, что «Барселона» не будет продлевать истекающий летом 2021 года контракт с чилийцем. Каталонцы оценивают Артуро в 15−20 млн евро, но, учитывая возраст игрока, наверняка его получится уцепить за куда меньшую сумму. Также из «Барсы» планируется переманить 21-летних Эмерсона и Карлеса Аленью, которые в данный момент находятся в аренде в «Бетисе».

«Ньюкасл» собирается выйти и на рынок свободных агентов. 1 июня свободными агентами станут Эдинсон Кавани, Дрис Мертенс и Виллиан. Все они пока так и не подписали контракты с новыми клубами — «Атлетико» отпугивает высокая зарплата Эдинсона, «Челси» не определился с форвардом, а «Барса» отказалась от идеи подписывать Виллиана. Представители «Ньюкасла» уже контактируют с агентами всех трех футболистов. Вряд ли «сороки» выпишут всех трех ветеранов, но одно можно сказать точно — даже несмотря на кризисные времена, этот клуб будет одним из главных игроков на трансферном рынке уже в ближайшие месяцы. Осталось дождаться подтверждения сделки АПЛ.