Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.05
Динамо Мн
Слуцк
12
Футбол. Зарубежный
3.05
Белшина
Динамо Брс
03
Футбол. Зарубежный
3.05
Витебск
Славия М
23
Футбол. Зарубежный
3.05
БАТЭ
Неман
31
Футбол. Зарубежный
3.05
Шахтер С
Ислочь
40
Футбол. Зарубежный
8.05
Слуцк
Энергетик-БГУ
Все события
Фоторепортажи
27Лучшие спортивные фото 2020 года
24Верните мой 2007-й! Как выглядели звезды российского спорта 13 лет назад
17:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Полузащитник «Слуцка» рассказал, чем интересен чемпионат Белоруссии

Украинский полузащитник «Слуцка» Юрий Тетеренко поделился мнением о чемпионате Белоруссии.

Наверх

«Белорусский чемпионат интересен тем, что здесь любая команда может преподнести сенсацию, — цитирует игрока SportArena. — То есть, аутсайдер — выиграть у лидера, соответственно, фаворит — получить незапланированные потери.

В Белоруссии каждая команда по-своему хороша, и со всеми интересно играть. Здесь нет такого, что едешь на матч, зная, что 100 процентов заберешь очки.

Мотивации очень много, тем более, в такой ситуации, как сейчас. Все следят за белорусским чемпионатом, много где его показывают, так что это особый стимул для молодого игрока — проявить себя.

«Слуцк» лидирует в чемпионате Белоруссии, имея в активе 16 очков в семи матчах. Белорусский чемпионат — единственный в Европе, который не был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Слуцк
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева
«Сделал КТ легких — пневмония...» Как я случайно узнал, что заболел коронавирусом
Футбол возвращается. Уже есть даты ближайших матчей в Европе
Губерниев прокомментировал скандальную статью о сыне Плющенко
Гениальное спасение Третьяка в финале Кубка Канады-81 (видео)
Российский нападающий подписал трехлетний контракт с клубом НХЛ
Лучшие российские легионеры в истории футбола (фото)
Шейхи строят в «Ньюкасле» топ-клуб. Зовут Коутиньо и Бэйла
Буре попал в рейтинг игроков НХЛ, обделенных наградами
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь