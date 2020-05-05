Полузащитник «Слуцка» рассказал, чем интересен чемпионат Белоруссии

«Белорусский чемпионат интересен тем, что здесь любая команда может преподнести сенсацию, — цитирует игрока SportArena. — То есть, аутсайдер — выиграть у лидера, соответственно, фаворит — получить незапланированные потери.

В Белоруссии каждая команда по-своему хороша, и со всеми интересно играть. Здесь нет такого, что едешь на матч, зная, что 100 процентов заберешь очки.

Мотивации очень много, тем более, в такой ситуации, как сейчас. Все следят за белорусским чемпионатом, много где его показывают, так что это особый стимул для молодого игрока — проявить себя.