Полузащитник «Слуцка» рассказал, чем интересен чемпионат Белоруссии
Украинский полузащитник «Слуцка» Юрий Тетеренко поделился мнением о чемпионате Белоруссии.
Украинский полузащитник «Слуцка» Юрий Тетеренко поделился мнением о чемпионате Белоруссии.
«Белорусский чемпионат интересен тем, что здесь любая команда может преподнести сенсацию, — цитирует игрока SportArena. — То есть, аутсайдер — выиграть у лидера, соответственно, фаворит — получить незапланированные потери.
В Белоруссии каждая команда
Мотивации очень много, тем более, в такой ситуации, как сейчас. Все следят за белорусским чемпионатом, много где его показывают, так что это особый стимул для молодого игрока — проявить себя.
«Слуцк» лидирует в чемпионате Белоруссии, имея в активе 16 очков в семи матчах. Белорусский чемпионат — единственный в Европе, который не был приостановлен