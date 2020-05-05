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19:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Александр Головин попал в символическую сборную сезона Лиги 1

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в сборную сезона чемпионата Франции по футболу по версии beIN Sports.

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Источник: AFP 2020

В сезоне-2019/20 Головин провел в чемпионате Франции 25 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 4 передачи.

Федерация футбола Франции (FFF) 28 апреля на своем официальном сайте объявила о досрочном завершении сезона в стране из-за пандемии коронавируса.

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