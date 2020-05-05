СМИ: футболист и физиотерапевт «Боруссии» заразились коронавирусом

Оба члена «Боруссии», чьи имена не называются, переведены под домашний карантин. Тренировки клуба будут продолжены.
В понедельник Немецкая футбольная лига сообщила, что десять случаев заболевания коронавирусом выявлено при тестировании игроков, тренеров и сотрудников клубов первой и второй бундеслиг.
Во вторник футболисты, тренеры и сотрудники «Эрцгебирге» ушли на карантин из-за положительного теста на наличие коронавирусной инфекции нового типа у одного из членов команды. Ранее «Кельн» объявил о положительных тестах на коронавирус у трех сотрудников, у которых не было никаких симптомов.
Агентство Рейтер во вторник сообщало, что чемпионат Германии по футболу, прерванный из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен с 15 мая.