СМИ: футболист и физиотерапевт «Боруссии» заразились коронавирусом

Источник: Reuters

Оба члена «Боруссии», чьи имена не называются, переведены под домашний карантин. Тренировки клуба будут продолжены.

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В понедельник Немецкая футбольная лига сообщила, что десять случаев заболевания коронавирусом выявлено при тестировании игроков, тренеров и сотрудников клубов первой и второй бундеслиг.

Во вторник футболисты, тренеры и сотрудники «Эрцгебирге» ушли на карантин из-за положительного теста на наличие коронавирусной инфекции нового типа у одного из членов команды. Ранее «Кельн» объявил о положительных тестах на коронавирус у трех сотрудников, у которых не было никаких симптомов.