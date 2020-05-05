Потери ФК «Барселона» от коронавируса составляют более €120 млн
ТАСС, 5 мая. Потери лидера чемпионата Испании по футболу «Барселоны»
ТАСС, 5 мая. Потери лидера чемпионата Испании по футболу «Барселоны»
По его информации, около €50 млн «Барселона» потеряла от отсутствия продаж билетов на матчи и в музей клуба, €39 млн — телевизионных трансляций, от €20 до €25 млн — потенциальных коммерческих доходов, в том числе от магазинов клуба и футбольных школ. «Это то, что мы знаем наверняка на данный момент. Эти миллионы составят наши потери по окончании года», — заявил Кардонер.
Ранее сообщалось, что «Барселона» ищет спонсора для покупки прав на название стадиона «Камп Ноу», вследствие чего название арены впервые в истории будет содержать наименование титульного спонсора. Изначально данная мера должна была быть принята на один сезон, чтобы направить средства на борьбу с коронавирусом, но Кардонер сообщил о возможности заключения подобного соглашения на срок до 25 лет.
Чемпионат Испании был приостановлен в марте, после 27 туров «Барселона» лидирует в турнирной таблице, набрав 58 очков.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Коронавирусом в мире заразились более 3,5 млн человек, свыше 250 тыс. умерли.