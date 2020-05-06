Губерниев — о чемпионате Белоруссии: Мужик с гармонью — самое яркое впечатление. Лучше бы его показывали
Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как он относится к проведению чемпионата Белоруссии во время пандемии коронавируса.
Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как он относится к проведению чемпионата Белоруссии во время пандемии коронавируса.
«С осторожностью каждый раз смотрю чемпионат Белоруссии, — цитирует Губерниева Tribuna.com. — Хочу сказать, что мужик с гармонью — самое яркое впечатление. Если бы он все время так играл на трибуне, а его показывали, было бы больше счастья. А футболисты могут дома потренироваться».
Чемпионат Белоруссии остается единственным в Европе, который не был прерван