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10:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Полузащитник «Анже» оказался в полиции за повторный акт эксгибиционизма

Полузащитник «Анже» Фарид Эль Мелали провел вторник в участке полиции.

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Источник: Спорт-Экспресс

По информации Le Parisien, 22-летнего алжирца задержали за акт эксгибиционизма накануне вечером во дворе свого дома. Он мастурбировал, глядя через окно первого этажа на соседку.

Это второй случай подобного нарушения правопорядка со стороны игрока. Ему грозит штраф в 15 000 евро и один год лишения свободы.

Стоит отметить, что за день до задержания полицией «Анже» объявил о продлении контракта с Эль Мелали до 2023 года.

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