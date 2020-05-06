АПЛ грозят судебные иски, если не будет достигнуто соглашение о повышении команд в классе

«Премьер-лига знает о нашей позиции по этому вопросу. Адвокаты могут разбогатеть, если будет принято решение, что команды Чемпионшипа не получат повышения в классе. Это приведёт к возмущению ряда клубов и нарушению трёхстороннего соглашения.



Решение должно быть принято в ближайшее время, так как мы не можем выйти за пределы 31 июля из-за ситуации с контрактами. У нас есть большая неопределённость относительно следующего сезона и нерешённый вопрос, когда мы сможем вернуться к играм с болельщиками на стадионах, что для Чемпионшипа абсолютно критично. Низшие дивизионы гораздо больше зависимы от доходов, получаемых от проведения матчей.



Если бы мы начинали за закрытыми дверями, это было бы точно сбалансировано экономически. Это почти нейтрально, но для многих клубов с финансовой точки зрения это фактически означало бы, что играть нет смысла», — считает глава английской футбольной лиги Рик Пэрри.