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11:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российская синхронистка опередила Неймара в в рейтинге спортсменов с самыми красивыми татуировками

Журнал Elle Girl Japan представил рейтинг спортсменов с татуировками, которые подчеркивают индивидуальность.

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14
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На первом месте россиянка Анастасия Давыдова. Легенда синхронного плавания в Афинах-2004, Пекине-2008 и Лондоне-2012 приносила сборной России золотые медали в дуэте и групповой программе.

Она обошла лидера сборной Бразилии по футболу Неймара. Третье место заняла пловчиха Федерика Пеллегрини из Италии.

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