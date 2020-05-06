Польский футбольный союз разрешил шести клубам возобновить тренировки

В список вошли «Шленск», «Пяст», «Ракув», «Гурник», «Заглембе» и «Погонь». Отмечается, что тестирование на коронавирус в других клубах продолжается, поэтому до решения комиссии игроки этих команд должны тренироваться индивидуально.