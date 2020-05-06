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11:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Польский футбольный союз разрешил шести клубам возобновить тренировки

Медицинская комиссия Польского футбольного союза (PZPN) разрешила шести клубам возобновить групповые тренировки с 6 мая, сообщается на официальном сайте PZPN.

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Источник: Спорт РИА Новости

В список вошли «Шленск», «Пяст», «Ракув», «Гурник», «Заглембе» и «Погонь». Отмечается, что тестирование на коронавирус в других клубах продолжается, поэтому до решения комиссии игроки этих команд должны тренироваться индивидуально.

В конце апреля руководитель польской лиги (Ekstraklasa) Марцин Анимуцкий заявил, что приостановленный из-за коронавируса чемпионат Польши должен возобновиться 29 мая.

Во вторник сообщалось, что количество жертв коронавируса в Польше достигло 700 человек, общее количество инфицированных превысило 14,2 тысячи.

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