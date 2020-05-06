Польский футбольный союз разрешил шести клубам возобновить тренировки
Медицинская комиссия Польского футбольного союза (PZPN) разрешила шести клубам возобновить групповые тренировки с 6 мая, сообщается на официальном сайте PZPN.
Медицинская комиссия Польского футбольного союза (PZPN) разрешила шести клубам возобновить групповые тренировки с 6 мая, сообщается на официальном сайте PZPN.
В список вошли «Шленск», «Пяст», «Ракув», «Гурник», «Заглембе» и «Погонь». Отмечается, что тестирование на коронавирус в других клубах продолжается, поэтому до решения комиссии игроки этих команд должны тренироваться индивидуально.
В конце апреля руководитель польской лиги (Ekstraklasa) Марцин Анимуцкий заявил, что приостановленный
Во вторник сообщалось, что количество жертв коронавируса в Польше достигло 700 человек, общее количество инфицированных превысило 14,2 тысячи.