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11:44 (мск), источник: Lenta.Ru

В Испании оценили исходящую от Смолова опасность после возвращения из России

Врач испанского клуба «Сельта» Гарсия Кота оценил исходящую от нападающего Федора Смолова опасность после его возвращения из России на фоне пандемии коронавируса. Слова специалиста доступны в Twitter-аккаунте Mundo Celeste.

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Источник: Reuters

По мнению Коты, Россия не является особо опасной страной в ситуации с распространением коронавируса. Врач подчеркнул, что Смолов, как и его одноклубник Пионе Систо, вернувшийся из Дании, пройдет тест. «Нам потребуется несколько дней на обработку результатов, мы будем следить за ними в течение этого времени», — заметил специалист.

О возвращении Смолова в Испанию стало известно 5 мая. Россиянин уже дал короткое интервью местному телеканалу TVGalicia, в котором рассказал, что хочет остаться в «Сельте» на следующий сезон.

Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», перешел в испанский клуб на правах аренды в конце января 2020 года. Соглашение действует до конца сезона. До паузы в Ла Лиге, вызванной распространением инфекции, россиянин провел шесть матчей за клуб, в которых отметился одним забитым мячом.

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