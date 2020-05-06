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12:02 (мск), источник: Vesti.kz

Названа дата возобновления КПЛ-2020

Казахстанская премьер-лига планирует провести игры третьего тура уже 31 мая, сообщает Meta-ratings.kz.

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Источник: Reuters

Как пишет издание, это станет возможным в случае отмены режима чрезвычайного положения в стране. Карантин в Казахстане объявлен до 11 мая, но с 4 мая введены послабления режима и многие объекты сферы обслуживания возобновили свою работу.

Такое решение позволяет клубам рассчитывать на начало тренировок в общей группе с 12 мая. На момент приостановки чемпионата Казахстана было сыграно два тура, а несколько команд успели провести перенесенные матчи второго круга.

На момент приостановки сезона-2019/20 после двух туров в турнирной таблице лидирует «Астана», которая успела провести три матча и набрала семь очков. По шесть баллов набрали «Кайрат» и «Кайсар», при этом кызылординская команда сыграла всего две игры.

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