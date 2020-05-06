Названа дата возобновления КПЛ-2020

Источник: Reuters

Как пишет издание, это станет возможным в случае отмены режима чрезвычайного положения в стране. Карантин в Казахстане объявлен до 11 мая, но с 4 мая введены послабления режима и многие объекты сферы обслуживания возобновили свою работу.

Такое решение позволяет клубам рассчитывать на начало тренировок в общей группе с 12 мая. На момент приостановки чемпионата Казахстана было сыграно два тура, а несколько команд успели провести перенесенные матчи второго круга.