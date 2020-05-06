Головин остается в России. Он может присоединиться к «Монако» в июне

Пока он останется в России. Скорее всего, 23-летний хавбек отправится в Монако в июне, когда должен состояться первый сбор монегасков.

Чемпионат Франции прекращен, места команд определены по среднему числу очков, набранных в одном матче. Чемпионом страны стал «ПСЖ», «Монако» остался в середине таблицы на 9-й позиции.

Как уже сообщал «СЭ», Головин вошел в сборную сезона, составленную известным французским футболистом и тренером Луисом Фернандесом, который сейчас работает экспертом BeIn Sports. Вместе с российским хавбеком он включил в число 11 лучших его партнера по «Монако» Виссама Бен Йеддера, а также двух звезд «ПСЖ» Кильяна Мбаппе и Неймара. (Александр Бобров).