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13:35 (мск), источник: Vesti.kz

Молодой вратарь «Кайрата» и легионер «Жетысу», или кто в КПЛ подписал самые долгосрочные контракты

Клубы казахстанской премьер-лиги обычно заключают однолетние соглашения с футболистами. Иногда предлагают двухлетние. Однако попадаются и те, кого оставляют на долгую перспективу. Именно о них и рассказывает корреспондент Vesti.kz.

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Так, «Жетысу» летом прошлого сезона, по данным Transfermarkt, подписал на пять лет Мартина Тошева. Если быть точнее, то контракт с 30-летним форвардом из Болгарии был подписан до 30 июня 2024 года. Это, наверное, первый случай, когда средненький клуб премьер-лиги решается на такое длительное сотрудничество. Причем семиреченцы за этот трансфер перечислили софийскому «ЦСКА 1948» 115 тысяч евро.

В феврале контракт до конца 2024 года подписал 19-летний вратарь «Кайрата» Данил Устименко, выступавший ранее за «Кайрат-Жастар» в первой лиге. В нынешнем сезоне его заявили за основную команду после перехода Владимира Плотникова в «Ордабасы».

Зимой алматинский клуб до конца 2023 года переподписал и других своих воспитанников — 21-летнего полузащитника Адама Адахаджиева и 19-летнего нападающего Вячеслава Швырева.

Также до этого срока пробудет в составе «желто-черных» 27-летний польский хавбек Яцек Гуральски, купленный в январе за миллион евро у болгарского «Лудогорца».

«Астана» в зимнее трансферное окно подписала контракт до 31 декабря 2023 года с Максом Эбонгом. За 20-летнего белорусского нападающего северяне отдали солигорскому «Шахтеру» 250 тысяч евро.

Отметим, что в КПЛ-2020 проведено два тура плюс некоторые перенесенные матчи, после чего сезон приостановили из-за пандемии коронавируса.

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