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13:49 (мск), источник: Sport24

Названа сборная из худших легионеров «Реала» за всю историю клуба

Испанская газета AS составила версию худших легионеров «Реала» за всю историю мадридского клуба.

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фотографии
32
фотографии

Так, в их число вошли вратарь Альбано Биззарри, защитники Карлос Диого, Джонатан Вудгейт, Предраг Спасич, Фабио Коэнтрау, полузащитники Томас Гравесен, Пабло Гарсия, Жюльен Фобер, Элвир Балич, а также нападающие Антонио Кассано и Ройстон Дренте.

Напомним, сезон в чемпионате Испании прерван из-за коронавируса. По информации СМИ, тренировочные занятия в клубах Ла Лиги возобновятся 11 мая.

Накануне стало известно, что 25 футболистов первой команды «Реала» 6 марта сдадут тесты на коронавирус.

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