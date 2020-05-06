Названа сборная из худших легионеров «Реала» за всю историю клуба

Так, в их число вошли вратарь Альбано Биззарри, защитники Карлос Диого, Джонатан Вудгейт, Предраг Спасич, Фабио Коэнтрау, полузащитники Томас Гравесен, Пабло Гарсия, Жюльен Фобер, Элвир Балич, а также нападающие Антонио Кассано и Ройстон Дренте.