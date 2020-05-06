Названа сборная из худших легионеров «Реала» за всю историю клуба
Испанская газета AS составила версию худших легионеров «Реала» за всю историю мадридского клуба.
Испанская газета AS составила версию худших легионеров «Реала» за всю историю мадридского клуба.
Так, в их число вошли вратарь Альбано Биззарри, защитники Карлос Диого, Джонатан Вудгейт, Предраг Спасич, Фабио Коэнтрау, полузащитники Томас Гравесен, Пабло Гарсия, Жюльен Фобер, Элвир Балич, а также нападающие Антонио Кассано и Ройстон Дренте.
Напомним, сезон в чемпионате Испании прерван
Накануне стало известно, что 25 футболистов первой команды «Реала» 6 марта сдадут тесты на коронавирус.