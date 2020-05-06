«Манчестер Юнайтед» попросил игроков вернуться в Англию в течение недели
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» призвал футболистов, находящихся за пределами Великобритании, вернуться в Англию в течение семи дней, сообщает Times.
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» призвал футболистов, находящихся за пределами Великобритании, вернуться в Англию в течение семи дней, сообщает Times.
Как отмечает издание, клуб не сообщил точную дату возобновления тренировок на базе, однако руководство «красных дьяволов» рекомендовало игрокам возвратиться. В материале говорится, что Англию точно покинули Бруну Фернандеш, Фред, Виктор Линделеф и Серхио Ромеро.
Чемпионат Англии был прерван на неопределенный срок