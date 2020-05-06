«Манчестер Юнайтед» попросил игроков вернуться в Англию в течение недели

Как отмечает издание, клуб не сообщил точную дату возобновления тренировок на базе, однако руководство «красных дьяволов» рекомендовало игрокам возвратиться. В материале говорится, что Англию точно покинули Бруну Фернандеш, Фред, Виктор Линделеф и Серхио Ромеро.

Чемпионат Англии был прерван на неопределенный срок из-за коронавируса. На прошлой неделе акционеры английской премьер-лиги и футбольные клубы обсудили возможные шаги по планированию относительно возобновления сезона, однако никакого решения принято не было.