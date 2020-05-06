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16:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футбольный сезон в Хорватии возобновится 30 мая матчами Кубка страны

Хорватский футбольный союз (HNS) принял решение возобновить с 30 мая проведение соревнований под своей эгидой, сообщается на официальном сайте HNS.

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Источник: Reuters

Футбольный сезон в Хорватии был приостановлен в середине марта из-за ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что 30 и 31 мая состоятся полуфинальные матчи Кубка Хорватии, а сезон национального чемпионата будет возобновлен 6 июня. Финал Кубка запланирован на 1 августа. Все встречи будут проходить при пустых трибунах.

Также сообщается, что сезон в низших лигах и молодежных первенствах доигран не будет.

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