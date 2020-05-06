Футбольный сезон в Хорватии возобновится 30 мая матчами Кубка страны

Источник: Reuters

Футбольный сезон в Хорватии был приостановлен в середине марта из-за ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что 30 и 31 мая состоятся полуфинальные матчи Кубка Хорватии, а сезон национального чемпионата будет возобновлен 6 июня. Финал Кубка запланирован на 1 августа. Все встречи будут проходить при пустых трибунах.