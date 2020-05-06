Футбольный сезон в Хорватии возобновится 30 мая матчами Кубка страны
Хорватский футбольный союз (HNS) принял решение возобновить с 30 мая проведение соревнований под своей эгидой, сообщается на официальном сайте HNS.
Хорватский футбольный союз (HNS) принял решение возобновить с 30 мая проведение соревнований под своей эгидой, сообщается на официальном сайте HNS.
Футбольный сезон в Хорватии был приостановлен в середине марта
Отмечается, что 30 и 31 мая состоятся полуфинальные матчи Кубка Хорватии, а сезон национального чемпионата будет возобновлен 6 июня. Финал Кубка запланирован на 1 августа. Все встречи будут проходить при пустых трибунах.
Также сообщается, что сезон в низших лигах и молодежных первенствах доигран не будет.