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17:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» отказался играть на Центральном стадионе Алматы

Алматинский «Кайрат» решил сменить арену, сообщает Meta-ratings.kz. Так как первое время матчи КПЛ будут проходить без зрителей, руководство клуба решило сэкономить и проводить домашние матчи не на Центральном стадионе, где арендная плата высокая, а на резервном, который находится на на улице Майлина.

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Кроме того, для сокращения расходов на текущий сезон в связи с пандемией коронавируса и экономическим кризисом, «Кайрат» планирует сократить расходы на логистику. Так, высока вероятность, что на гостевые матчи КПЛ команда будет выезжать на железнодорожном транспорте вместо авиасообщений.

Напомним, ранее появилась информация, что чемпионат КПЛ возобновится 31 мая. Отметим, что в последний раз «Кайрат» не играл на Центральном в 2010 году.

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