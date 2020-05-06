«Кайрат» отказался играть на Центральном стадионе Алматы

Алматинский «Кайрат» решил сменить арену, сообщает Meta-ratings. kz. Так как первое время матчи КПЛ будут проходить без зрителей, руководство клуба решило сэкономить и проводить домашние матчи не на Центральном стадионе, где арендная плата высокая, а на резервном, который находится на на улице Майлина.