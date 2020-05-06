«Кайрат» отказался играть на Центральном стадионе Алматы
Алматинский «Кайрат» решил сменить арену, сообщает
Алматинский «Кайрат» решил сменить арену, сообщает
Кроме того, для сокращения расходов на текущий сезон в связи с пандемией коронавируса и экономическим кризисом, «Кайрат» планирует сократить расходы на логистику. Так, высока вероятность, что на гостевые матчи КПЛ команда будет выезжать на железнодорожном транспорте вместо авиасообщений.
Напомним, ранее появилась информация, что чемпионат КПЛ возобновится 31 мая. Отметим, что в последний раз «Кайрат» не играл на Центральном в 2010 году.