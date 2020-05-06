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18:23 (мск), источник: Sport24

Меркель объявила о возобновлении чемпионата Германии в мае

Матчи немецкой Бундеслиги будут возобновлены во второй половине мая, сообщила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.

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Источник: Sport24

Таким образом, чемпионат Германии станет первым из пяти ведущих европейских лиг, где будет возобновлен сезон после приостановки из-за коронавируса.

Меркель заявила, что в Германии преодолена первая фаза пандемии, но страна «все равно находится в самом начале и еще долго будет иметь дело с этим вирусом».

Ожидается, что матчи первой и второй Бундеслиг будут проходить без зрителей, а участников обяжут соблюдать правила гигиены. Ранее в прессе появилась информация, что сезон может быть возобновлен 15 или 22 мая.

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