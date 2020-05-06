Меркель объявила о возобновлении чемпионата Германии в мае
Матчи немецкой Бундеслиги будут возобновлены во второй половине мая, сообщила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.
Матчи немецкой Бундеслиги будут возобновлены во второй половине мая, сообщила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.
Таким образом, чемпионат Германии станет первым из пяти ведущих европейских лиг, где будет возобновлен сезон после приостановки
Меркель заявила, что в Германии преодолена первая фаза пандемии, но страна «все равно находится в самом начале и еще долго будет иметь дело с этим вирусом».
Ожидается, что матчи первой и второй Бундеслиг будут проходить без зрителей, а участников обяжут соблюдать правила гигиены. Ранее в прессе появилась информация, что сезон может быть возобновлен 15 или 22 мая.