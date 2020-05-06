Меркель объявила о возобновлении чемпионата Германии в мае

Источник: Sport24

Таким образом, чемпионат Германии станет первым из пяти ведущих европейских лиг, где будет возобновлен сезон после приостановки из-за коронавируса.

Меркель заявила, что в Германии преодолена первая фаза пандемии, но страна «все равно находится в самом начале и еще долго будет иметь дело с этим вирусом».