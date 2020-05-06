Бывший клуб Сейдахмета оказался на грани банкротства

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Перед игроками и тренерами накопились долги по заработной плате, причем не полностью с ними рассчитались за январь. В связи с этим некоторые из них близки к уходу из «Левски». При этом главный тренер Петар Хубчев, который принял клуб в прошлом году и первым делом инициировал расторжение контракта с Сейдахметом, заявил о своей отставке 13 мая — сразу после того, как в стране будет снято чрезвычайное положение, объявленное из-за пандемии коронавируса.

В то же время клуб ведет переговоры с потенциальными спонсорами, готовыми со своей стороны помочь финансово, но в том случае, если у команды сменится владелец.

Болельщики «синих» надеются, что финансовая ситуация в клубе стабилизируется хотя бы летом с приходом новых инвесторов, тогда как сейчас «Левски» ничего не остается кроме, как распродать лидеров и этим самым закрыть задолженность по зарплате.

В Болгарии не исключают и такой сценарий, что в следующем сезоне «Левски» начнет играть без легионеров. Хотя и под это должен быть заложен определенный бюджет, который никто не может гарантировать. Нет пока поддержки и со стороны государства.