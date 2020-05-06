Станет ли казахстанец впервые за десять лет лучшим бомбардиром «Кайрата»?

Основной ударной силой в нападении пока является Абат Аймбетов, ставший в минувшем сезоне с 16-ю голами лучшим среди казахстанцев в гонке бомбардиров премьер-лиги.

Причем Аймбетов сделал это в составе «Актобе», провалившего сезон и оказавшегося в первой лиге. Понятно, что такой форвард должен был заинтересовать ведущие клубы Казахстана и не пойти вместе со своей командой на понижение.

В «Кайрате» он сохранил заданный темп, забив в трех матчах премьер-лиги три гола. На фоне своего конкурента за место в составе украинца Адеринсолы Эсеолы 24-летний форвард демонстрирует стабильную результативность.

Эсеола в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром «Кайрата» и едва не выиграл гонку бомбардиров премьер-лиги, забив в Марином Томасовым из «Астаны» одинаковое количество голов — по 19. В текущем сезоне, который едва начавшись был приостановлен из-за пандемии коронавируса, украинец показывает свой худший старт за время выступлений в Казахстане. Он провел два матча и не открыл счет своим мячам в 2020 году.

По всей видимости Аймбетову, при условии такой же нацеленности на ворота соперников и некоторой удачи, будет по силам после возобновления КПЛ приумножить и сохранить голевое лидерство в «Кайрате», где последние десять лет ведущие роли в атаке играли иностранцы, которые и становились лучшими бомбардирами клуба.

Последним голеадором из числа казахстанцев был Чингиз Абугалиев, забивший в 2010 году четыре гола.

В 2011 году россиянин Константин Головской отличился десять раз в премьер-лиге. В сезоне-2012 этот список в составе алматинцев возглавил хорват Йосип Кнежевич — шесть голов. В 2013 году это звание перехватил габийский форвард Момоду Сиссей — 12 мячей, а затем наступила эпоха ивуарийца Жерара Гоу. Он становился лучшим с 2014 по 2017 год. В сезоне-2018 о себе заявил бразилец Исаэль — 12 голов, а после этого вышеупомянутый Эсеола.