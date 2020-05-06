Станет ли казахстанец впервые за десять лет лучшим бомбардиром «Кайрата»?
В «Кайрате» впервые за десять лет лучшим бомбардиром сезона может стать казахстанский футболист. Корреспондент Vesti.kz проанализировал предпосылки к этому.
В «Кайрате» впервые за десять лет лучшим бомбардиром сезона может стать казахстанский футболист. Корреспондент Vesti.kz проанализировал предпосылки к этому.
Основной ударной силой в нападении пока является Абат Аймбетов, ставший в минувшем сезоне с 16-ю голами лучшим среди казахстанцев в гонке бомбардиров
Причем Аймбетов сделал это в составе «Актобе», провалившего сезон и оказавшегося в первой лиге. Понятно, что такой форвард должен был заинтересовать ведущие клубы Казахстана и не пойти вместе со своей командой на понижение.
В «Кайрате» он сохранил заданный темп, забив в трех матчах
Эсеола в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром «Кайрата» и едва не выиграл гонку бомбардиров
По всей видимости Аймбетову, при условии такой же нацеленности на ворота соперников и некоторой удачи, будет по силам после возобновления КПЛ приумножить и сохранить голевое лидерство в «Кайрате», где последние десять лет ведущие роли в атаке играли иностранцы, которые и становились лучшими бомбардирами клуба.
Последним голеадором из числа казахстанцев был Чингиз Абугалиев, забивший в 2010 году четыре гола.
В 2011 году россиянин Константин Головской отличился десять раз в
Отметим, что проведение казахстанской