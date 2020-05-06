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19:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Немецкому футболу разрешили возобновить сезон

Главные футбольные лиги Германии смогут возобновить сезон уже в мае. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Немецкая футбольная лига, под эгидой которой проводятся соревнования в Бундеслиге и Бундеслиге-2, получила разрешение от правительства Германии на возобновление чемпионатов.

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Матчи будут проходить без зрителей.

При этом на территории Германии будет действовать запрет на массовые мероприятия. В лиге пока не приняли решения о дате возобновления чемпионата. Самая ранняя из предложенных дат — 15 мая. Сезон также может возобновиться 22 мая. Планируется, что оставшиеся матчи будут доиграны до 30 июня.

Таким образом, Бундеслига станет первой из ведущих европейских лиг, где возобновится сезон. На фоне пандемии коронавируса пауза наступила в большинстве чемпионатов. В частности, сезон приостановили в Английской премьер-лиге, испанской Примере, чемпионатах Франции, Италии и Португалии.

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