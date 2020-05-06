Немецкому футболу разрешили возобновить сезон

Немецкая футбольная лига, под эгидой которой проводятся соревнования в Бундеслиге и Бундеслиге-2, получила разрешение от правительства Германии на возобновление чемпионатов.

При этом на территории Германии будет действовать запрет на массовые мероприятия. В лиге пока не приняли решения о дате возобновления чемпионата. Самая ранняя из предложенных дат — 15 мая. Сезон также может возобновиться 22 мая. Планируется, что оставшиеся матчи будут доиграны до 30 июня.