ФК «Ювентус» сообщил о выздоровлении Дибалы после заражения коронавирусной инфекцией
ТАСС, 6 мая. Аргентинский нападающий итальянского «Ювентуса» Пауло Дибала выздоровел после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает
ТАСС, 6 мая. Аргентинский нападающий итальянского «Ювентуса» Пауло Дибала выздоровел после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает
Аргентинец сдал два теста на наличие коронавируса, которые показали отрицательный результат. Период нахождения игрока на карантине завершен.
О заражении 26-летнего Дибалы и его девушки стало известно 21 марта. Дибала был третьим игроком туринского клуба после Даниэле Ругани и Блеза Матюиди, у которого был диагностирован коронавирус. В течение апреля игрок сдавал ряд тестов, которые, несмотря на отсутствие симптомов заболевания, давали положительный результат.
Чемпионат Италии был приостановлен в марте. Ожидается, что команды возобновят тренировки 18 мая. На счету Дибалы семь голов и девять голевых передач в 24 матчах чемпионата, «Ювентус» с 63 очками в 26 турах возглавляет турнирную таблицу.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире коронавирусом заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли.