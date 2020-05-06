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6 мая, источник: Sport24

Месси в маске, общение с Зиданом, тест Смолова на коронавирус. Испанские команды возвращаются к жизни

Ждем звезд на поле.

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Источник: Reuters

В Испании пока не играют в футбол. И явно не будут в этом месяце. Но все же постепенно команды возвращаются к работе. Пока, конечно, в облегченном режиме. Но в Ла Лиге уже можно тренироваться — правда, для начала надо сдать тест на коронавирус.

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Что в «Реале»

Сегодня «галактикос» собрались на базе. Звучит оптимистично. Звезды «Реала» проходили медицинское обследование. Разумеется, они соблюдали все меры социального дистанцирования. Не то что Саломон Калу из «Герты», который наплевал на безопасность в эпоху COVID-19.

Игроки «Реала» показали себя как профи и просто разумные люди. Они и маски с перчатками не забыли, и близко друг к другу не подходили, и вообще все делали правильно. При этом футболисты пообщались с Зинедином Зиданом. Но опять же — с коучем «галактикос» сохраняли дистанцию! Как положено в наше непростое время.

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Что в «Барселоне»

Каталонцы тоже рвутся в бой. А для этого, соответственно, надо сдать тесты на коронавирус. Сегодня игроки «Барсы» так и поступили. Пожаловали на свою базу — «Сиутат Эспортива Жоан Гампер». Пока не чтобы тренироваться, а чтобы провериться на COVID-19. Если все будет ок — скоро можно и приступить к долгожданной работе с мячом.

Лионель Месси, как и все остальные, примерил на себе маску. Выглядит Лео стильно — судя по всему, аргентинцу и самому понравился «новый имидж». Месси уже выложил фотку с собой любимым в инстаграм.

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А вот Усмана Дембеле на базе не было. И он единственный, кто не сдал тест на коронавирус. Все потому что француз травмирован и не сыграет в этом сезоне. Даже при том, что Ла Лигу, ясное дело, сильно отложили по срокам. Но Дембеле все равно не успеет восстановиться.

Что в главном русском клубе Ла Лиги

Речь, понятно, про «Сельту». Галисийцы тоже возобновляют тренировки — к сожалению, без Федора Смолова. Россиянин вернулся в Виго — но теперь ему придется две недели сидеть на карантине. Смолов же был в России последние полтора месяца… Понятно, что это плохие новости для Федора. Надо срочно набирать форму, а ему снова 14 дней убивать время дома.

Сегодня Смолов был на воле — сдавал тесты на корону вместе с одноклубниками. Рафинья Алькантара, Яго Аспас и Денис Суарес добрались до офиса «Сельты», чтобы удостовериться, что с ними все ок. Ну, а клуб опубликовал ролик о визите футболистов. Есть даже слова Смолова! Смолова в модных черных очках.

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«В Москве было больше возможностей тренироваться, чем здесь. Потому что в Виго квартира не слишком большая — я не мог выходить на пробежку и так далее. В Москве даже делал упражнения с мячом», — уверяет Смолов.

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Матч «Барсы» и «Реала» закончился нулями
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