Месси в маске, общение с Зиданом, тест Смолова на коронавирус. Испанские команды возвращаются к жизни
Ждем звезд на поле.
Ждем звезд на поле.
В Испании пока не играют в футбол. И явно не будут в этом месяце. Но все же постепенно команды возвращаются к работе. Пока, конечно, в облегченном режиме. Но в Ла Лиге уже можно тренироваться — правда, для начала надо сдать тест на коронавирус.
Сегодня «галактикос» собрались на базе. Звучит оптимистично. Звезды «Реала» проходили медицинское обследование. Разумеется, они соблюдали все меры социального дистанцирования. Не то что Саломон Калу из «Герты», который наплевал на безопасность в эпоху COVID-19.
Игроки «Реала» показали себя как профи и просто разумные люди. Они и маски с перчатками не забыли, и близко друг к другу не подходили, и вообще все делали правильно. При этом футболисты пообщались с Зинедином Зиданом. Но опять же — с коучем «галактикос» сохраняли дистанцию! Как положено в наше непростое время.
Каталонцы тоже рвутся в бой. А для этого, соответственно, надо сдать тесты на коронавирус. Сегодня игроки «Барсы» так и поступили. Пожаловали на свою базу — «Сиутат Эспортива Жоан Гампер». Пока не чтобы тренироваться, а чтобы провериться на COVID-19. Если все будет ок — скоро можно и приступить к долгожданной работе с мячом.
Лионель Месси, как и все остальные, примерил на себе маску. Выглядит Лео стильно — судя по всему, аргентинцу и самому понравился «новый имидж». Месси уже выложил фотку с собой любимым в инстаграм.
А вот Усмана Дембеле на базе не было. И он единственный, кто не сдал тест на коронавирус. Все потому что француз травмирован и не сыграет в этом сезоне. Даже при том, что Ла Лигу, ясное дело, сильно отложили по срокам. Но Дембеле все равно не успеет восстановиться.
Речь, понятно, про «Сельту». Галисийцы тоже возобновляют тренировки — к сожалению, без Федора Смолова. Россиянин вернулся в Виго — но теперь ему придется две недели сидеть на карантине. Смолов же был в России последние полтора месяца… Понятно, что это плохие новости для Федора. Надо срочно набирать форму, а ему снова 14 дней убивать время дома.
Сегодня Смолов был на воле — сдавал тесты на корону вместе с одноклубниками. Рафинья Алькантара, Яго Аспас и Денис Суарес добрались до офиса «Сельты», чтобы удостовериться, что с ними все ок. Ну, а клуб опубликовал ролик о визите футболистов. Есть даже слова Смолова! Смолова в модных черных очках.
«В Москве было больше возможностей тренироваться, чем здесь. Потому что в Виго квартира не слишком большая — я не мог выходить на пробежку и так далее. В Москве даже делал упражнения с мячом», — уверяет Смолов.