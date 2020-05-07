СМИ: DFL проинформировала клубы о возобновлении сезона с 15 мая

Источник: РИА "Новости"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду объявила, что чемпионат Германии по футболу будет возобновлен во второй половине мая. Как отмечает источник, DFL разослала всем 36 клубам письма за авторством главы организации Кристиана Зайферта о дате возобновления соревнований.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--395a3bce4aea54c7964f" data-vnd="395a3bce4aea54c7964f" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=395a3bce4aea54c7964f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Приняв во внимание все аргументы, президиум DFL принял решение начать матчи первой и второй бундеслиги снова с 15 мая 2020 года», — говорится в тексте письма.

Лидером чемпионата Германии после 25 туров является мюнхенская «Бавария», которая с 55 очками опережает на четыре балла идущую следом дортмундскую «Боруссию».