СМИ: DFL проинформировала клубы о возобновлении сезона с 15 мая
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Руководство Немецкой футбольной лиги (DFL) проинформировало клубы первой и второй бундеслиги о возобновлении турниров, прерванных
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Руководство Немецкой футбольной лиги (DFL) проинформировало клубы первой и второй бундеслиги о возобновлении турниров, прерванных
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду объявила, что чемпионат Германии по футболу будет возобновлен во второй половине мая. Как отмечает источник, DFL разослала всем 36 клубам письма за авторством главы организации Кристиана Зайферта о дате возобновления соревнований.
«Приняв во внимание все аргументы, президиум DFL принял решение начать матчи первой и второй бундеслиги снова с 15 мая 2020 года», — говорится в тексте письма.
Лидером чемпионата Германии после 25 туров является мюнхенская «Бавария», которая с 55 очками опережает на четыре балла идущую следом дортмундскую «Боруссию».