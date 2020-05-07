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00:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: DFL проинформировала клубы о возобновлении сезона с 15 мая

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Руководство Немецкой футбольной лиги (DFL) проинформировало клубы первой и второй бундеслиги о возобновлении турниров, прерванных из-за пандемии коронавируса, с 15 мая, сообщает Kicker.

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Источник: РИА "Новости"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду объявила, что чемпионат Германии по футболу будет возобновлен во второй половине мая. Как отмечает источник, DFL разослала всем 36 клубам письма за авторством главы организации Кристиана Зайферта о дате возобновления соревнований.

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«Приняв во внимание все аргументы, президиум DFL принял решение начать матчи первой и второй бундеслиги снова с 15 мая 2020 года», — говорится в тексте письма.

Лидером чемпионата Германии после 25 туров является мюнхенская «Бавария», которая с 55 очками опережает на четыре балла идущую следом дортмундскую «Боруссию».

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