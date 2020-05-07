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08:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Юрген Клопп отказался возглавить сборную Мексики

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп мог возглавить национальную команду Мексики, сообщает AS.

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Источник: Reuters

По данным источника, в 2015 году, после того как Клопп покинул «Боруссию», ему поступило предложение возглавить сборную Мексики. Однако специалист ответил отказом, поскольку хотел получить работу в АПЛ.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов и в предыдущем сезоне финишировала на втором месте в чемпионате Англии. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024 года.

«Ливерпуль», набрав 82 очка в 29 матчах, возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги.
На сегодняшний день футбольный сезон в чемпионате Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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