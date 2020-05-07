Юрген Клопп отказался возглавить сборную Мексики
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп мог возглавить национальную команду Мексики, сообщает AS.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп мог возглавить национальную команду Мексики, сообщает AS.
По данным источника, в 2015 году, после того как Клопп покинул «Боруссию», ему поступило предложение возглавить сборную Мексики. Однако специалист ответил отказом, поскольку хотел получить работу в АПЛ.
Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов и в предыдущем сезоне финишировала на втором месте в чемпионате Англии. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024 года.
«Ливерпуль», набрав 82 очка в 29 матчах, возглавляет турнирную таблицу английской
На сегодняшний день футбольный сезон в чемпионате Англии приостановлен