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10:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Спортивные мероприятия в Нидерландах возобновятся с 1 сентября

Организованные спортивные мероприятия в Нидерландах возобновятся с 1 сентября, сообщает The Guardian.

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Источник: Спорт РИА Новости

Крупные массовые мероприятия в стране, в том числе и спортивные, были запрещены до 1 сентября из-за пандемии коронавируса. В среду премьер-министр страны Марк Рютте объявил об ослаблении карантинных мер. С понедельника в Нидерландах будет разрешено заниматься гольфом и теннисом в развлекательных целях.

Как отмечает издание, с 1 сентября в стране в том числе смогут проводить матчи чемпионата страны по футболу, розыгрыш которого в сезоне-2019/20 был завершен досрочно без определения победителя.

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