СМИ: Спортивные мероприятия в Нидерландах возобновятся с 1 сентября

Крупные массовые мероприятия в стране, в том числе и спортивные, были запрещены до 1 сентября из-за пандемии коронавируса. В среду премьер-министр страны Марк Рютте объявил об ослаблении карантинных мер. С понедельника в Нидерландах будет разрешено заниматься гольфом и теннисом в развлекательных целях.