СМИ: Спортивные мероприятия в Нидерландах возобновятся с 1 сентября
Организованные спортивные мероприятия в Нидерландах возобновятся с 1 сентября, сообщает The Guardian.
Организованные спортивные мероприятия в Нидерландах возобновятся с 1 сентября, сообщает The Guardian.
Крупные массовые мероприятия в стране, в том числе и спортивные, были запрещены до 1 сентября
Как отмечает издание, с 1 сентября в стране в том числе смогут проводить матчи чемпионата страны по футболу, розыгрыш которого в сезоне-2019/20 был завершен досрочно без определения победителя.