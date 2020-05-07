Футбол вернется в мае. Когда возобновятся европейские чемпионаты

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Тинькофф Российская премьер-лига (РПЛ) пока далека от возобновления. Чемпионат страны остановился 17 марта, когда было сыграно 22 тура из 30 запланированных. С учетом эпидемиологической обстановки Российский футбольный союз (РФС) принял решение приостановить розыгрыш до 31 мая. В конце апреля на общем собрании клубов РПЛ были озвучены ориентировочные сроки возобновления турнира — 21 или 28 июня. Если же сезон не будет доигран, состав участников на следующий год будет расширен с 16 до 18 команд, Олимп — Кубок России не состоится.

Вопрос возобновления чемпионата будет обсуждаться на исполкоме РФС 15 мая. На данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги первое место занимает петербургский «Зенит» (50 очков); его отрыв от занимающих второе и третье места столичного «Локомотива» и «Краснодара» составляет девять очков. В зоне вылета во второй по силе дивизион российского футбола находятся самарские «Крылья Советов» (22) и грозненский «Ахмат» (20).

Пятерка ведущих европейских национальных первенств, чемпионаты Англии, Испании, Германии, Италии и Франции, также в середине марта объявили о паузах в сезоне. После этого первоначальные сроки приостановки корректировались и все чаще звучала формулировка «на неопределенный период». Почти два месяца спустя в ведущих турнирах наступила ясность.

Во Франции не повезло Головину и аутсайдерам

Чемпионат Франции был остановлен 13 марта после 28 туров из 38 запланированных. 28 апреля премьер-министр страны Эдуар Филипп объявил о досрочном завершении национального первенства. По его словам, спортивные мероприятия во Франции, в которых участвуют более 5 тыс. человек, не смогут начаться до сентября.

30 апреля руководство чемпионата объявило ПСЖ победителем турнира. Для парижан этот чемпионский титул стал третьим подряд и девятым в 49-летней истории клуба. Команда, в составе которой выступают самые дорогие футболисты мира Неймар и Кильян Мбаппе (€222 млн и €145 млн, по оценке портала Transfermarkt.de), перед вынужденной паузой уверенно занимала первое место, набрав 68 очков. Отрыв от ближайшего преследователя, «Марселя», составлял 12 очков при игре в запасе. Поэтому руководство Лиги 1 приняло решение отдать титул ПСЖ, а места в турнирной таблице распределить с помощью специального индекса эффективности, который формировался с учетом количества набранных очков в 28 сыгранных матчах. Вместе с парижанами право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2020/2021 получили «Марсель» и «Ренн», занявшие второе и третье места. Путевки в Лигу Европы получили «Лилль», «Реймс» и «Ницца».

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий Спортсмены, заразившиеся коронавирусом

В этой ситуации ощущение несправедливости есть сразу у трех клубов, которые отстали от расположившегося на шестой строчке коллектива с Лазурного побережья всего на одно очко. Речь о «Монако», за который выступает один из лидеров сборной России Александр Головин, «Монпелье» и «Лионе». Каждый из них вправе считать, что в случае завершения сезона именно он мог бы попасть в число участников еврокубков.

Также в число пострадавших попали две последних команды чемпионата Франции, «Амьен» и «Тулуза». По решению организаторов турнира они вылетят во второй по силе дивизион, а их места в новом сезоне должны занять «Лорьян» и «Ланс». На этой неделе ответ на решение Лиги 1 выпустил «Амьен», создавший петицию против решения руководства чемпионата Франции. По мнению клуба, «принятое решение противоречит спортивной справедливости». Аутсайдер просит лигу пересмотреть свою позицию и принять более справедливое решение — расширить турнир на сезон-2020/2021 до 22 команд. Реакции со стороны лиги не последовало.

Футбол вернется в конце мая

Чемпионаты Англии, Испании, Италии и Германии настроены завершить стартовавшие розыгрыши турниров. Из этой группы раньше всех планирует возобновить сезон Бундеслига, там клубы еще в апреле вернулись к тренировкам.

В разное время назывались три возможные даты возобновления чемпионата Германии (9, 15 и 22 мая).

6 мая канцлер Ангела Меркель после видеоконференции с главами регионов объявила о том, что Бундеслига возобновится во второй половине мая, не став уточнять конкретную дату первого матча после связанной с коронавирусом паузы. 7 мая клубы должны провести конференцию, на которой дата возоновления турнира будет определена. При этом, как утверждает издание Deutsche Welle, Бундеслига все-таки возобновится 15, а не 22 мая, как еще несколько дней назад предполагали другие СМИ. Расписание матчей 26-го (первого после паузы) тура чемпионата страны станет известно позднее.

Турнирную таблицу Бундеслиги возглавляет набравшая 55 очков «Бавария». Всего на четыре очка от нее отстает дортмундская «Боруссия». Расположившиеся же на местах с третьего по пятое «Лейпциг», менхенгладбахскую «Боруссию» и леверкузенский «Байер» разделяют три очка.

Помимо Германии уже в ближайшее время возобновятся еще несколько чемпионатов. Так, точные даты уже названы в Чехии (25 мая), Дании и Польше (29 мая), а также Португалии и Сербии (30 мая).

Что касается еще трех стран из топ-5 ведущих лиг, пресс-служба английской Премьер-лиги 1 мая сообщила о том, что чемпионат будет доигран в случае соответствующего решения правительства.

В релизе отмечается, что «АПЛ и клубы рассматривают первые пробные шаги по возвращению к тренировкам и играм, но только с разрешения правительства, под руководством экспертов и после консультаций с игроками и менеджерами». В СМИ называются сразу несколько вариантов доигровки — на восьми-десяти нейтральных стадионах в регионах, с наиболее благоприятной эпидемиологической обстановкой. Альтернативными являются стадион «Уэмбли» и проведение игр в Австралии.

Главным пострадавшим для нейтральных болельщиков можно считать лидера Премьер-лиги «Ливерпуль». Команда немецкого тренера Юргена Клоппа в этом сезоне Премьер-лиги выдала серию из 27 матчей без поражений (26 побед и одна ничья). Ее отрыв от действующего чемпиона «Манчестер Сити», у которого есть игра в запасе, составляет внушительные 25 очков. Если бы турнир не был приостановлен, команда еще в апреле могла оформить первое с сезона-1989/1990 чемпионство. Вынужденный простой может негативно сказаться на форме команды, что, в свою очередь, грозит повлечь ухудшение результатов. О потере лидерства с таким гандикапом говорить вряд ли придется. Худшим вариантом развития событий для «Ливерпуля» может стать решение властей страны о досрочном завершении сезона без объявления победителя. Впрочем, такой сценарий маловероятен.

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий Как бы выглядел футбол, если бы не было коронавируса

В чемпионате Испании до вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных.

С учетом последнего показателя власти приняли решение о смягчении карантинных мер, что напрямую коснулось и футбола. Команды высшего дивизиона вернутся к тренировкам уже на этой неделе, а рестарт запланирован на июнь. Матчи, само собой, планируется проводить при пустых трибунах. Однако, как утверждает издание Sport.es, руководство Ла Лиги рассматривает использование шума болельщиков. Такой шаг должен создать более привычную атмосферу для футболистов и позволить телезрителям не слышать диалоги игроков по ходу матча. Также рассматривается вариант размещения на трибунах специальных стендов различной расцветки, которые будут визуально имитировать присутствие болельщиков.

Если план по возобновлению чемпионата Испании будет реализован, в оставшихся 11 турах болельщики смогут увидеть как продолжение борьбы за чемпионство, так и борьбу за выживание. На первое место традиционно претендуют «Барселона» (58 очков) и мадридский «Реал» (56), тройку лидеров замыкает «Севилья» (47). На 17-й строчке, которая гарантирует сохранение места в элите испанского футбола, располагается «Сельта» (26), за которую выступает арендованный у «Локомотива» Федор Смолов. Отрыв от зоны вылета в Сегунду, второй по силе дивизион чемпионата Испании, составляет всего одно очко.

Италия стала первым европейским очагом распространения коронавируса. Розыгрыш турнира был приостановлен 9 марта сроком на две недели, но позднее власти страны, учитывая рост заболевших, приняли решение отказаться от проведения турниров.

В начале недели министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что если турниры и возобновятся, то только при пустых трибунах. «Если обстоятельства не позволяют возобновить сезон, то все спортивные соревнования должны быть отменены, включая футбол, — приводит слова чиновника RAI. — В последние дни оказывается большое давление со стороны тех, кто обратился к правительству с просьбой назначить дату возобновления сезона. На сегодняшний день у нас нет оснований говорить о том, что чемпионат возобновится в середине июня, — все будет зависеть от того, будет ли статистика заражения продолжать падать. Я надеюсь, что чемпионат возобновится, но он должен быть в безопасности».

Учитывая настороженный тон высказываний министра спорта, можно предположить, что футбол в Италии находится под угрозой. Если чемпионат не будет доигран, а итоги будут подсчитываться по состоянию на момент приостановки (не все клубы сыграли одинаковое количество матчей), команды окажутся в неравных условиях. Главным пострадавшим от такого решения чиновников станет римский «Лацио», который 8 марта возглавлял турнирную таблицу. На следующий день «Ювентус» выиграл свой матч и на одно очко опередил столичную команду. Только после игры туринцев руководство чемпионата Италии объявило о паузе. В результате «Лацио», который в этом сезоне демонстрировал очень качественную игру, вновь может остаться без титула. В последний раз римляне становились сильнейшими в стране в сезоне-1999/2000.

Отказники из Бельгии и Нидерландов

Первой из европейских лиг, заявивших о планах по досрочному завершению сезона, стала Бельгия. Еще 2 апреля совет директоров чемпионата страны выступил с рекомендацией досрочно завершить сезон. Тогда планировалось, что победителем турнира будет объявлен «Брюгге». Этот шаг руководства не нашел отклика у клубов. Голосование о будущем чемпионата должно было состояться 15 апреля, но трижды переносилось. Сейчас планируется, что вопрос будет обсуждаться 15 мая.

Несмотря на то что нет ясности, будет ли завершен сезон в Бельгии или нет, уже сейчас можно назвать группу пострадавших клубов. Если «Брюгге» будет признан чемпионом, то он и должен получить путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. Это при том, что чемпионат был приостановлен после 29-го тура — за один игровой день до окончания первого этапа турнира. Стоит пояснить, что в высшем дивизионе бельгийского футбола выступают 16 клубов. Обычно после завершения 30 туров шесть лучших команд разыгрывают пять путевок в еврокубки на следующий сезон. В этом сезоне бороться за места в еврокубках и титул в плей-офф должны были «Гент», «Шарлеруа», «Антверпен» и «Стандард», а также «Мехелен» или «Генк». Но теперь вопрос о том, кто и с какого раунда начнет выступление на международной арене, остается открытым. Кроме того, есть неопределенность с тем, как будет проходить обмен клубами между первым и вторым дивизионами бельгийского футбола.

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В Нидерландах решение не доигрывать оставшиеся матчи чемпионата страны было принято национальным королевским футбольным союзом (KNVB) 24 апреля. Победитель турнира не был определен, также ни одна команда не вылетела из высшего дивизиона. При этом футбольная ассоциация планирует распределить путевки в еврокубки согласно местам в турнирной таблице. Таким образом, «Аякс» сыграет в квалификационном раунде плей-офф Лиги чемпионов, АЗ — во втором квалификационном раунде. «Фейенорд» примет участие в групповой стадии Лиги Европы, ПСВ и «Виллем II» — во втором квалификационном раунде. Эти решения должны быть подтверждены со стороны УЕФА.

Даже учитывая тот факт, что ни один клуб не покинет элиту голландского футбола, потерпевшей стороной от решения KNVB могут считать себя сразу три клуба — «Утрехт», «Витесс», главным тренером которого до ноября 2019 года был экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, и «Хераклес». Дело в том, что в Нидерландах одна из пяти путевок в еврокубках разыгрывается в специальном турнире, в котором принимают участие команды, занявшие в чемпионате места с пятого по восьмое. В нынешних условиях «Виллем II» оказался в выигрышной позиции.

Помимо чемпиона не был определен обладатель Кубка Нидерландов. В финале должны были сыграть «Фейенорд» и «Утрехт», победитель финала получил бы путевку в групповой этап Лиги Европы следующего сезона. По решению KNVB представительство во втором по силе еврокубке должен был получить клуб из Роттердама. Однако, как утверждает местное издание AD, УЕФА может изменить распределение клубов из Нидерландов в еврокубках, отправив «Фейенорд» во второй квалификационный раунд Лиги Европы, так как он не стал обладателем национального кубка. Таким образом, «Виллем II» может потерять путевку в еврокубки.

Андрей Михайлов