Новый розыгрыш футбольного Кубка Беларуси начнется 16 мая
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола прошла жеребьевка первого отборочного раунда Кубка Беларуси сезона-2020/2021, сообщает корреспондент БЕЛТА.
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола прошла жеребьевка первого отборочного раунда Кубка Беларуси сезона-2020/2021, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В стартовых поединках, которые состоятся 16 мая, сыграют обладатели кубков областей прошлого сезона, а также команды из 2-й лиги национального чемпионата:
«Новая Припять» (Ольшаны) — «Днепр» (Рогачев), «Полоцк-2019» — «Молодечно-2018», «Монтажник» (Мозырь) — «Стэнслес» (Пинск), «Спарта» (Волковыск) — «Барановичи», «Строитель» (Копыль) — «Ивацевичи», «Спартак» (Шклов) — «Виктория» (Марьина Горка), «Альфа» (Минск) — «Осиповичи», БГУ (Минск) — «Жлобин», «Чайка» (Зельва) — «СМИ-автотранс» (Смолевичи).
Жеребьевка 2-го отборочного раунда Кубка Беларуси пройдет 18 мая.
В розыгрыше нынешнего сезона осталось провести главный поединок — 24 мая на поле минского стадиона «Динамо» за Кубок страны поспорят борисовский БАТЭ и брестское «Динамо». Оба нынешних финалиста по 3 раза владели этим трофеем: борисовчане выигрывали в 2006, 2010 и 2015 годах, брестчане — в 2007, 2017 и 2018 годах.