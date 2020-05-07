Новый розыгрыш футбольного Кубка Беларуси начнется 16 мая

В стартовых поединках, которые состоятся 16 мая, сыграют обладатели кубков областей прошлого сезона, а также команды из 2-й лиги национального чемпионата:

В розыгрыше нынешнего сезона осталось провести главный поединок — 24 мая на поле минского стадиона «Динамо» за Кубок страны поспорят борисовский БАТЭ и брестское «Динамо». Оба нынешних финалиста по 3 раза владели этим трофеем: борисовчане выигрывали в 2006, 2010 и 2015 годах, брестчане — в 2007, 2017 и 2018 годах.