Тесты троих футболистов «Фламенго» на коронавирус дали положительный результат

Всего тестирование прошли 293 человека, из которых 36 оказались заражены: 3 футболиста основного состава, 6 сотрудников «Фламенго», 25 членов семей игроков и персонала и 2 сотрудника компаний, предоставляющих услуги клубу. В пробах ещё двоих футболистов были найдены антитела. Имена заразившихся игроков не сообщаются. У всех 36 человек болезнь протекает бессимптомно, заражённых отправили на карантин.