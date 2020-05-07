Текущие события
Футбол. Зарубежный
8.05
Слуцк
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
8.05
Городея
Минск
Футбол. Зарубежный
9.05
Славия М
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
9.05
Неман
Рух
Футбол. Зарубежный
10.05
Ислочь
Белшина
Футбол. Зарубежный
10.05
Витебск
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
15Молодые армейцы. Вы помните Березуцких, Семака и других звезд ЦСКА такими?
19Лучшие российские легионеры в истории футбола
14:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Тесты троих футболистов «Фламенго» на коронавирус дали положительный результат

Тесты троих футболистов бразильского «Фламенго» на коронавирус дали положительный результат, сообщается на официальном сайте клуба.

Наверх

Всего тестирование прошли 293 человека, из которых 36 оказались заражены: 3 футболиста основного состава, 6 сотрудников «Фламенго», 25 членов семей игроков и персонала и 2 сотрудника компаний, предоставляющих услуги клубу. В пробах ещё двоих футболистов были найдены антитела. Имена заразившихся игроков не сообщаются. У всех 36 человек болезнь протекает бессимптомно, заражённых отправили на карантин.

«Фламенго» — действующий чемпион Бразилии и обладатель Кубка Либертадорес.

4 мая массажист «Фламенго» Жоржинью, который работал в клубе с 1981 года, скончался от коронавирусной инфекции в возрасте 68 лет.

Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная красотка Юлия Ефимова показала новые горячие фото
Эта красотка потрясла всех не только на ринге!
Футбол вернется в мае. Когда возобновятся европейские чемпионаты
Исторический гол русского хоккеиста Болдина в финале ОИ-92
Владельца «Спартака» госпитализировали с коронавирусом
СКА подписал контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина
Емельяненко обесценил победы Кличко
«Русская ракета» в невесомости. Что грозит Трусовой
Чемпионат Германии по футболу будет возобновлен 16 мая
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь