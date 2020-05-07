Чемпионат Германии по футболу будет возобновлен 16 мая
ТАСС, 7 мая. Высший дивизион чемпионата Германии по футболу будет возобновлен 16 мая. Об этом на
ТАСС, 7 мая. Высший дивизион чемпионата Германии по футболу будет возобновлен 16 мая. Об этом на
«Бундеслига возобновит сезон 16 мая», — сказал Зайферт.
В среду федеральные и региональные власти ФРГ договорились о возобновлении во второй половине мая матчей чемпионата Германии по футболу. Это решение было принято в ходе видеоконференции канцлера страны Ангелы Меркель с
Во второй Бундеслиге лидирует «Арминия» из Билефельда. Уже несколько команд, согласно информации СМИ, испытывают финансовые трудности
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран мира и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По состоянию на четверг, по данным института имени Коха, в Германии заразились 166 091 (плюс 1 284 по сравнению с сутками ранее), скончались 7 119 (плюс 123). Выздоровели 139 900 (примерно на 2 500 больше, чем сутки ранее).