В Англии могут отменить решение АПЛ о запрете вылета
Футбольная ассоциация Англии (FA) может заблокировать решение Английской
Футбольная ассоциация Англии (FA) может заблокировать решение Английской
По информации источника, хоть такая возможность реально существует, вероятность воплощения ее в жизнь невысока, так как федерация не хочет вмешиваться в дела лиги.
Отмечается, что клубы из нижней части турнирной таблицы готовы согласиться на доигровку чемпионата, если ни одна из команд не покинет высший дивизион по итогам нынешнего первенства.