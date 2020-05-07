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16:53 (мск), источник: Газета.Ру

В Англии могут отменить решение АПЛ о запрете вылета

Футбольная ассоциация Англии (FA) может заблокировать решение Английской премьер-лиги (АПЛ) об отмене вылета по итогам нынешнего сезона, сообщает The Telegraph.

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Источник: AP 2020

По информации источника, хоть такая возможность реально существует, вероятность воплощения ее в жизнь невысока, так как федерация не хочет вмешиваться в дела лиги.

Отмечается, что клубы из нижней части турнирной таблицы готовы согласиться на доигровку чемпионата, если ни одна из команд не покинет высший дивизион по итогам нынешнего первенства.

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