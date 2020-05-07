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20:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Фиорентине» шесть новых случаев заражения коронавирусом

Шесть представителей «Фиорентины» заразились коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.

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Сообщается, что среди заболевших три игрока и три работника клуба. Их имена не указаны. Указанные сотрудники помещены на самоизоляцию. Остальная команда завтра проведет тренировку, согласно плану.

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Ранее чемпионат Италии был прерван из-за пандемии коронавируса. Дата его возобновления пока не определена.

По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 3 860 192 случая заражения коронавирусной инфекцией. 267 032 человека умерли, выздоровели — 1 320 984.

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