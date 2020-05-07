В «Фиорентине» шесть новых случаев заражения коронавирусом
Шесть представителей «Фиорентины» заразились коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.
Шесть представителей «Фиорентины» заразились коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что среди заболевших три игрока и три работника клуба. Их имена не указаны. Указанные сотрудники помещены на самоизоляцию. Остальная команда завтра проведет тренировку, согласно плану.
Ранее чемпионат Италии был прерван
По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 3 860 192 случая заражения коронавирусной инфекцией. 267 032 человека умерли, выздоровели — 1 320 984.