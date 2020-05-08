Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Слуцк
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
19:00
Городея
Минск
Футбол. Зарубежный
9.05
Славия М
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
9.05
Неман
Рух
Футбол. Зарубежный
10.05
Ислочь
Белшина
Футбол. Зарубежный
10.05
Витебск
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
19Лучшие российские легионеры в истории футбола
15Молодые армейцы. Вы помните Березуцких, Семака и других звезд ЦСКА такими?
09:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» объявила о возобновлении тренировок

«Барселона» на своём официальном сайте сообщила, что первая команда начнёт индивидуальные тренировки на базе клуба утром 8 мая.

Наверх
Источник: Reuters

Футболисты прибудут на базу «Сиутат Эспортива Жоан Гампер» и начнут тренировку в 9:30 по местному времени. Игроки приедут сразу в форме, проведут занятия, после чего сразу же покинут базу, не посещая раздевалки и другие объекты тренировочного центра.

Тестирование всех игроков «Барселоны» и персонала клуба на коронавирус дало отрицательный результат, благодаря чему им разрешено приступить к индивидуальным тренировкам на базе. Футболисты мадридского «Реала» также сдавали анализ на COVID-19.

Ранее власти Испании объявили о смягчении карантина в связи со снижением роста уровня заболеваемости коронавирусом. Правительство разрешило испанцам со 2 мая гулять и заниматься спортом на свежем воздухе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная красотка Юлия Ефимова показала новые горячие фото
Эта красотка потрясла всех не только на ринге!
UFC проведет крупнейший турнир в истории в разгар пандемии
В «Локомотиве» сообщили о двух случаях заражения коронавирусом
Ларионов — вместо Брагина: что ждать от смены тренера в сборной
Лига без чемпионов: почему КХЛ не стала определять победителя
Дик Адвокат обратился к болельщикам «Зенита»
«Спартак» сдал матч «Черноморцу». Ловчев о договорняке в Одессе
Холифилд рассказал о готовности провести третий бой с Тайсоном
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь