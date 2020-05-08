Ла Лига не подтвердила информацию о возобновлении Примеры 20 июня
Испанская Ла Лига не подтвердила информацию о том, что чемпионат Испании по футболу возобновится 20 июня.
Испанская Ла Лига не подтвердила информацию о том, что чемпионат Испании по футболу возобновится 20 июня.
Ранее главный тренер «Леганеса» Хавьер Агирре сообщил, что розыгрыш турнира возобновится 20 июня и завершится 26 июля.
«Подтвержденной даты возобновления сезона нет, — приводит Рейтер заявление представителя Ла Лиги. — Мы начнем тренировки, а затем будем ждать решения правительства. Мы намерены возобновить сезон в июне, если власти посчитают это возможным».
Чемпионат Испании приостановлен