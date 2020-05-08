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09:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ла Лига не подтвердила информацию о возобновлении Примеры 20 июня

Испанская Ла Лига не подтвердила информацию о том, что чемпионат Испании по футболу возобновится 20 июня.

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Ранее главный тренер «Леганеса» Хавьер Агирре сообщил, что розыгрыш турнира возобновится 20 июня и завершится 26 июля.

«Подтвержденной даты возобновления сезона нет, — приводит Рейтер заявление представителя Ла Лиги. — Мы начнем тренировки, а затем будем ждать решения правительства. Мы намерены возобновить сезон в июне, если власти посчитают это возможным».

Чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса. В понедельник Ла Лига объявила о возможности возобновления индивидуальных тренировок для игроков на базах клубов.

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