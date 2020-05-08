Сезон в чемпионате Гибралтара признан не состоявшимся из-за коронавируса
Футбольная ассоциация Гибралтара объявила, что сезон-2019/20 в чемпионате страны признан недействительным.
Футбольная ассоциация Гибралтара объявила, что сезон-2019/20 в чемпионате страны признан недействительным.
Чемпион определен не будет.
Организация признала, что положение в таблице перед паузой
Это решение будет сообщено УЕФА вместе с именами трех клубов, представляющих Гибралтар в еврокубках в следующем сезоне.
Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены
По данным Роспотребнадзора, в России на день 7 мая зарегистрировано 177 160 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 625 летальных исходов, выздоровели 23 803 человека.