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09:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сезон в чемпионате Гибралтара признан не состоявшимся из-за коронавируса

Футбольная ассоциация Гибралтара объявила, что сезон-2019/20 в чемпионате страны признан недействительным.

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Источник: Спорт-Экспресс

Чемпион определен не будет.

Организация признала, что положение в таблице перед паузой из-за пандемии коронавируса позволяло признать «Европу» в конечном итоге чемпионом, но у «Сент-Джозефса» все еще оставалось достаточно шансов побороться за первое место, поэтому в интересах спортивной честности без завершения оставшихся матчей победитель турнира объявлен не может быть.

Это решение будет сообщено УЕФА вместе с именами трех клубов, представляющих Гибралтар в еврокубках в следующем сезоне.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 7 на 8 мая, в мире коронавирус подтвержден у 3 917 627 человек. Умерших — 270 720, выздоровевших — 1 344 164.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 7 мая зарегистрировано 177 160 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 625 летальных исходов, выздоровели 23 803 человека.

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