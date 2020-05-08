Три человека из «Милана» заразились коронавирусом
В «Милане» зафиксировано 3 случая заражения коронавирусом, сообщает итальянский журналист Николо Скира.
В «Милане» зафиксировано 3 случая заражения коронавирусом, сообщает итальянский журналист Николо Скира.
— Вдобавок к 6 случаям в «Фиорентине» и 4 случаям в «Сампдории», 3 человека из «Милана» сдали положительный тест на коронавирус, — написал у себя в Twitter Скира. — Возобновление сезона в серии А становится все сложнее.
Сезон-2019/20 в Италии прерван