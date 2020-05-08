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10:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Три человека из «Милана» заразились коронавирусом

В «Милане» зафиксировано 3 случая заражения коронавирусом, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

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Источник: Reuters

— Вдобавок к 6 случаям в «Фиорентине» и 4 случаям в «Сампдории», 3 человека из «Милана» сдали положительный тест на коронавирус, — написал у себя в Twitter Скира. — Возобновление сезона в серии А становится все сложнее.

Сезон-2019/20 в Италии прерван из-за пандемии коронавируса, дата возобновления еще не объявлена, однако клубы планируют вернуться к тренировкам на своих базах.

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