Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Слуцк
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
19:00
Городея
Минск
Футбол. Зарубежный
9.05
Славия М
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
9.05
Неман
Рух
Футбол. Зарубежный
10.05
Ислочь
Белшина
Футбол. Зарубежный
10.05
Витебск
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
19Грузия — Россия — 1:0. Скандальный матч-сенсация
12Футбольные звёзды, которых могут продать из-за кризиса
15:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тарханов вылечился от пневмонии и проведет двухнедельный карантин дома

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов заявил РИА Новости, что вылечился от двусторонней пневмонии и после выписки из больницы проведет двухнедельный карантин дома.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

В конце апреля у Тарханова была диагностирована двусторонняя пневмония.

«Со здоровьем всё в порядке, спасибо всем большое, кто переживал за меня. Сегодня меня выписали из больницы, я вернулся домой. Теперь предстоит провести две недели карантина. Такие правила: даже если ты не болел коронавирусом, но была пневмония, нужно сидеть дома на карантине», — сказал Тарханов по телефону.

«Хочется поблагодарить медицинский персонал, они заботились обо мне. Они носят маски, очки, перчатки, в таких условиях врачам очень тяжело работать. Они настоящие герои», — добавил он.

Тарханов, занимающий должность вице-президента ереванского «Пюника», сказал, что вернется на работу в Ереван после того, как разрешат полеты между странами. «Вернусь в Армению как только разрешат полеты. Арендовать самолет точно не буду», — пошутил собеседник агентства.

Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
Обаятельная подружка Юлии Ефимовой и чертовски хороша
UFC проведет крупнейший турнир в истории в разгар пандемии
Связка Свечников – Овечкин. Каким бы был ЧМ по хоккею — 2020
Плющенко vs Тутберидзe. Битва, начавшаяся с перехода Трусовой
СКА обменял Якупова в «Витязь»
ФИФА объявила о введении пяти замен по ходу матчей
«Спартак» сдал матч «Черноморцу». Ловчев о договорняке в Одессе
Российский защитник перешел в клуб НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь