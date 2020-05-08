Тарханов вылечился от пневмонии и проведет двухнедельный карантин дома

В конце апреля у Тарханова была диагностирована двусторонняя пневмония.
«Со здоровьем всё в порядке, спасибо всем большое, кто переживал за меня. Сегодня меня выписали из больницы, я вернулся домой. Теперь предстоит провести две недели карантина. Такие правила: даже если ты не болел коронавирусом, но была пневмония, нужно сидеть дома на карантине», — сказал Тарханов по телефону.
«Хочется поблагодарить медицинский персонал, они заботились обо мне. Они носят маски, очки, перчатки, в таких условиях врачам очень тяжело работать. Они настоящие герои», — добавил он.
Тарханов, занимающий должность вице-президента ереванского «Пюника», сказал, что вернется на работу в Ереван после того, как разрешат полеты между странами. «Вернусь в Армению как только разрешат полеты. Арендовать самолет точно не буду», — пошутил собеседник агентства.