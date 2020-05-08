Тарханов вылечился от пневмонии и проведет двухнедельный карантин дома

«Со здоровьем всё в порядке, спасибо всем большое, кто переживал за меня. Сегодня меня выписали из больницы, я вернулся домой. Теперь предстоит провести две недели карантина. Такие правила: даже если ты не болел коронавирусом, но была пневмония, нужно сидеть дома на карантине», — сказал Тарханов по телефону.