Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Слуцк
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
19:00
Городея
Минск
Футбол. Зарубежный
9.05
Славия М
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
9.05
Неман
Рух
Футбол. Зарубежный
10.05
Ислочь
Белшина
Футбол. Зарубежный
10.05
Витебск
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
19Грузия — Россия — 1:0. Скандальный матч-сенсация
12Футбольные звёзды, которых могут продать из-за кризиса
15:38 (мск), источник: Чемпионат.com

В составе «Интера» не выявлено заражённых коронавирусом. Игроки возвращаются к тренировкам

Футболисты миланского «Интера» прошли тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Наверх
Источник: AP 2020

Как сообщает пресс-служба клуба, результаты у всех футболистов первой команды оказались отрицательными. В связи с этим начиная с сегодня игроки возвращаются к индивидуальным тренировкам на базе.

Ранее о новых вспышках заражения коронавирусом объявили «Фиорентина» и «Сампдория». В стане «фиалок» было выявлено шесть инфицированных, у генуэзцев их оказалось три, при этом один футболист заразился повторно. Сегодня стало известно, что COVID-19 заражены три человека в «Милане».

Нынешний розыгрыш чемпионата Италии был приостановлен в марте наряду с практически всеми турнирами в мире из-за пандемии коронавируса. Страна стала одним из главных очагов распространения инфекции в Европе. К настоящему моменту в первенстве часть команд сыграла 25 туров, а часть — 26. При этом клубы уже единогласно проголосовали за то, чтобы доиграть сезон.

Интер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная красотка Юлия Ефимова показала новые горячие фото
Эта красотка потрясла всех не только на ринге!
UFC проведет крупнейший турнир в истории в разгар пандемии
Связка Свечников – Овечкин. Каким бы был ЧМ по хоккею — 2020
Плющенко vs Тутберидзe. Битва, начавшаяся с перехода Трусовой
СКА обменял Якупова в «Витязь»
ФИФА объявила о введении пяти замен по ходу матчей
«Спартак» сдал матч «Черноморцу». Ловчев о договорняке в Одессе
Российский защитник перешел в клуб НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь