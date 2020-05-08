В составе «Интера» не выявлено заражённых коронавирусом. Игроки возвращаются к тренировкам
Футболисты миланского «Интера» прошли тестирование на наличие коронавирусной инфекции.
Футболисты миланского «Интера» прошли тестирование на наличие коронавирусной инфекции.
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Ранее о новых вспышках заражения коронавирусом объявили «Фиорентина» и «Сампдория». В стане «фиалок» было выявлено шесть инфицированных, у генуэзцев их оказалось три, при этом один футболист заразился повторно. Сегодня стало известно, что COVID-19 заражены три человека в «Милане».
Нынешний розыгрыш чемпионата Италии был приостановлен в марте наряду с практически всеми турнирами в мире