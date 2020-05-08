У всех футболистов «Реала» отрицательные тесты на коронавирус

6 мая все игроки «Королевского клуба» сдали анализы на коронавирус в качестве обязательной меры смягчения карантина в Испании. Испанские СМИ сообщают, что «Реал» начнет тренировки на клубной базе в понедельник, 11 мая, соблюдая условия социального дистанцирования и эпидемиологические требования.