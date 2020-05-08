У всех футболистов «Реала» отрицательные тесты на коронавирус
Среди футболистов «Реала» не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, сообщает журналист ESPN Родриго Фаез.
Среди футболистов «Реала» не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, сообщает журналист ESPN Родриго Фаез.
6 мая все игроки «Королевского клуба» сдали анализы на коронавирус в качестве обязательной меры смягчения карантина в Испании. Испанские СМИ сообщают, что «Реал» начнет тренировки на клубной базе в понедельник, 11 мая, соблюдая условия социального дистанцирования и эпидемиологические требования.
Чемпионат Испании-2019/20 планируется возобновить 14 июня. «Барса» после 27 туров лидирует в таблице ла лиги, на 2 очка опережая «Реал».