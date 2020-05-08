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15:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У всех футболистов «Реала» отрицательные тесты на коронавирус

Среди футболистов «Реала» не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, сообщает журналист ESPN Родриго Фаез.

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Источник: Спорт-Экспресс

6 мая все игроки «Королевского клуба» сдали анализы на коронавирус в качестве обязательной меры смягчения карантина в Испании. Испанские СМИ сообщают, что «Реал» начнет тренировки на клубной базе в понедельник, 11 мая, соблюдая условия социального дистанцирования и эпидемиологические требования.

Чемпионат Испании-2019/20 планируется возобновить 14 июня. «Барса» после 27 туров лидирует в таблице ла лиги, на 2 очка опережая «Реал».

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