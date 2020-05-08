Мальдини: Думаю, Франция совершила ошибку, отказавшись от продолжения сезона

«Итальянские футболисты должны попытаться выйти на поле, в противном случае это будет катастрофа для всех. Прежде всего с экономической точки зрения. Мы должны попробовать. Франция, на мой взгляд, совершила ошибку. Но мы примем любой вердикт правительства», — приводит France Football слова Мальдини, сказанные в беседе с Филиппо Индзаги в «Инстаграме».